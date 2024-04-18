Kırçuval Otel Davası: 21 Kişiye Mezar Olan Otel İle İlgili İddianame Kabul Edildi - Son Dakika
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Kırçuval Otel Davası: 21 Kişiye Mezar Olan Otel İle İlgili İddianame Kabul Edildi

Kırçuval Otel Davası: 21 Kişiye Mezar Olan Otel İle İlgili İddianame Kabul Edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da 21 kişiye mezar olan Kırçuval Otel ile ilgili savcılığın hazırladığı iddianame mahkemece kabul edildi. 11 sanığın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanmasına başlanacak.

18.04.2024 12:51
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da 21 kişiye mezar olan Kırçuval Otel ile ilgili savcılığın hazırladığı iddianame mahkemece kabul edildi. 11 sanığın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanmasına başlanacak.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinde bin 200'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Malatya'da yıkılan binalarla ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar devam ediyor. İlk depremde Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde 21 kişiye mezar olan Kırçuval Otel ile ilgili de yürütülen soruşturma kapsamında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü uzmanlarınca hazırlanan bilirkişi raporunda yıkılan otel ile ilgili çarpıcı kanıtlara yer verilmişti.

Binanın 1975 yılında İmar ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik' çerçevesinde yapıldığının belirtildiği bilirkişi raporunda ancak yıkılan otel binasının bu şartları dahi karşılayamayacak şekilde inşa edilmesi yer almıştı. Bilirkişi raporunda diğer bir dikkat çekici husus ise ilk statik projesinde yer alan 33 kolonun sonrasında yapılan mimari tadilat projesinde 28 adet olarak görüldüğü oldu. Eksik olan 5 kolonun akıbetinin ne olduğu konusunda bir bilgi yer almazken otelin tadilatlarına ilişkin de birçok projenin dosya kapsamında eksik olduğu belirtildi.

Hazırlanan bilirkişi raporunda ayrıca binanın yapımında imzası olan herkesin asli kusurlu olduğu da belirtildi. Bilirkişi raporunun başsavcılığa ulaşmasının ardından hazırlanan iddianamede sanıklar A.Y, A.M.P, F.A, F.P, H.D, İ.Y, M,B, M.H.B, S.K, S.Y ve Z.K. hakkında, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından önümüzdeki süreçte sanıkların yargılanmasına başlanacak. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırçuval Otel Davası: 21 Kişiye Mezar Olan Otel İle İlgili İddianame Kabul Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırçuval Otel Davası: 21 Kişiye Mezar Olan Otel İle İlgili İddianame Kabul Edildi - Son Dakika
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