Hatay\'da asrın felaketinde bine yakın insana mezar olan Rönesans Rezidans\'a ilişkin dava başladı

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Hatay'da asrın felaketinde bine yakın insana mezar olan Rönesans Rezidans'a ilişkin dava, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmayla başladı.

Asrın felaketinde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken, yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremin yok ettiği Antakya ilçesinde en çok ölüm Ekinciler Mahallesi'nde 'Cennetten bir köşe' vaadiyle satılan Rönesans Rezindans'ta yaşanmıştı. Bine yakın insanın hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan Rönensans Rezidans, depremde saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Rönesans Rezidans ile ilgili dava bugün görülen ilk duruşma ile başladı. Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden vatandaşların da yer aldığı duruşmaya rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden, Ö.A., M.H.E. ve B.S. ise mevcutlu olarak katıldı. - HATAY