Muğla'nın Marmaris ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İçmeler Mahallesi 306 Sokak'taki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede evi saran alevleri fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Duman etkilenen evdeki kadın, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Muğla'da evde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika