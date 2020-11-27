Son dakika haber... Oktay: "Topkapı, Yıldız ve Dolmabahçe saraylarında restorasyon yapılacaktır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021 yılı itibarıyla AKINCI, AKYA, KARAOK ve ATMACA projelerimizde teslimat faaliyetlerine başlamayı, TCG ANADOLU'yu envantere almayı planlıyoruz." dedi.

Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçeleri üzerinde yaptığı sunumda, Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Diyanetin, "İslam diniyle ilgili güvenilen, insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlayan bir kurum olmak" vizyonuyla hareket ettiğini belirten Oktay, "Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içinde ve yurt dışında tüm vatandaşlarımızla daima yakın temas halinde din hizmetleri sunma çalışmalarını sürdürmektedir. Başkanlık yürüttüğü hizmetlerde kadın hakları, engelli ve yaşlılar, çevre duyarlılığı, çocuk ve gençlik, aile yapısının korunması gibi birçok konuda bilinç oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Oktay, Başkanlığın başta Kur'an-ı Kerim meali olmak üzere, dini yayınlar alanında 44 dil ve lehçede 600 eserin basımını gerçekleştirirken, İslam'ın mesajını tüm kesimlere ulaştırmak için Diyanet TV ve radyo yayınlarını hayata geçirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Başkanlığın yaygın din eğitimi faaliyetleri, salgın sebebiyle internet üzerinden ve Diyanet TV aracılığıyla uzaktan eğitim şeklinde gerçekleşmiş, 677 bin kişi bu eğitimden yararlanmıştır. Yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla diğer ülkelerdeki hizmetlerini koordine eden Başkanlık, 100'ü aşkın ülkede başta din hizmeti olmak üzere, insani ve sosyal yardım faaliyetlerini sürdürmektedir. Başkanlığın 2019 yılı kesin hesap gideri 10,2 milyar liradır. 2020 yılı ödeneği 11,6 milyar lira olup, 2021 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı 13 milyar liradır. Başkanlığın bütçesinin yüzde 96'sı, personel maaş ve prim giderlerinden oluşmaktadır."

"Topkapı, Yıldız ve Dolmabahçe saraylarında restorasyon yapılacak"

Oktay, tarihi ve kültürel mirasın uluslararası standartlara uygun olarak korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla faaliyetlerini yürüten Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının 2019 ve 2020 yıllarında, Ankara Palas, Yıldız Şale Köşkü, Dolmabahçe Sarayı Süfera Salonu ve Veliaht Dairesi, Yıldız Sarayı Çit Kasrı, Yaveran Dairesi ve Set Köşkü, Beylerbeyi Sarayı, Topkapı Sarayı Harem ve Hazine Bölümleri, Beykoz Cam ve Billur Müzesi ve Maslak Kasrında restorasyon yaptığını anımsattı.

Topkapı, Yıldız ve Dolmabahçe Sarayları başta olmak üzere tarihi bazı yapılarda bir dizi restorasyon çalışmasının önümüzdeki yıl yapılacağını vurgulayan Oktay, "2019'da 2 milyon 685 bin 326 ziyaretçi kabulü ile turizm gelirlerine önemli ölçüde katkı sağlamış olan milli saraylar, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Mart-1 Haziran tarihleri arasını kapalı geçirmesine ve yurt dışı ziyaretçi kısıtlarına rağmen 1 milyon 103 bin 86 ziyaretçi sayısına ulaşmıştır. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının 2019 kesin hesap gideri 45,7 milyon lira olmuştur. 2020 başlangıç ödeneği 157,4 milyon lira olan Başkanlığa 2021 bütçesi için 230,4 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmüştür." bilgisini verdi.

Oktay, devlet arşivlerinin tek çatı altında toplanması hedefi doğrultusunda Devlet Arşivleri Başkanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu çerçevede, kamu kurumlarında yapılan tespit sonrasında 2 milyon belgenin Başkanlığa ulaştırıldığını bildirdi.

Araştırmacıların 42 milyon belge görüntüsüne elektronik ortamda uzaktan erişebildiğine dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 başından kasıma kadar 1,5 milyon belgenin tasnifi tamamlanmış ve 3 milyon belge görüntüsü dijital ortama aktarılmıştır. Uluslararası arşivcilik faaliyetleri kapsamında, 2020'de 5 ülke ile arşivcilik alanında iş birliği protokolü imzalanarak toplam protokol sayısı 53'e çıkarılmıştır. Ayrıca 3 farklı kitap hazırlanarak bilim camiasının istifadesine sunulmuştur. Devlet Arşivleri Başkanlığının 2019 kesin hesap gideri 99,4 milyon lira olmuştur. Başkanlığın 2020 başlangıç ödeneği 101,6 milyon lira olup, 2021 bütçesi için 172,7 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmüştür.

Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2019 kesin hesap gideri 833,5 milyon lira oldu. Başkanlığın 2020 başlangıç ödeneği, 8,8 milyar lira tutarındaki yedek ödeneğin Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinde yer alması nedeniyle 9,1 milyar lira olmuş; 2021 bütçesi için ise Başkanlığa 10,1 milyar lira ödenek tahsisi öngörülmüştür. Bu tutarın yüzde 97,3'ü yedek ödenek tertibi için kullanılacaktır."

-"Milli savunma sanayimizin katkılarıyla gerçekleşmektedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sunumunda Savunma Sanayii Başkanlığının faaliyetlerine ilişkin bilgi de verdi.

Oktay, Kurumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye, savunma sanayisindeki tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi tasarlayabilir, geliştirebilir, üretebilir, bunların ihracatını yapabilir hale gelene kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, gece gündüz çalışacağız" sözleriyle ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, şu bilgileri verdi:

"2019'da sektörün cirosu yaklaşık 11 milyar dolar, ihracat tutarı ise 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış olup yürütülen savunma projesi sayısı 700'ü aşmıştır. Sadece son 5 yılda yaklaşık 350 yeni proje başlatılmıştır. Bu veriler, savunma ihtiyaçlarımızı daha fazla yerli ve milli imkanlarla karşıladığımızı ve ürünlerimize yönelik uluslararası talebin artmakta olduğunu göstermektedir. Gerek yurt içinde gerekse sınırlarımızın ötesinde; ülkemizin menfaatlerini koruyabiliyorsak bu milli savunma sanayimizin katkılarıyla gerçekleşmektedir.

ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. İHA'lar için yerli ve milli imkanlarla geliştirilen PD-170 motorunun teslimatları devam ediyor. Türkiye'nin test ve eğitim gemisi TCG UFUK'un deniz kabul testleri başlatıldı. MİLGEM projemizin beşinci gemisi TCG İSTANBUL Fırkateyni'nin inşa faaliyetleri hızlandırılmıştır. Bu ay içerisinde 'yeni tip denizaltı' projemiz için stratejik süreçlerden birisini daha tamamladık. Katmanlı hava savunma mimarimizin oluşturulması amacıyla; HİSAR-A menzil ve irtifa yönünden geliştirilerek HİSAR A+ seviyesine çıkarılmış; HİSAR-O'nun artırılmış menzil ve ilave arayıcı başlık yetenekleriyle seri üretim faaliyetleri başlatılmıştır. KORKUT sahada aktif olarak kullanılmakta olup SUNGUR portatif hava savunma füzemizin harp başlıklı atış testi başarıyla gerçekleştirilmiştir."

Oktay, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması amacıyla ilk yerli sonda roketinin fırlatıldığını, 130 kilometre irtifaya ulaşılarak ilk kez uzayın sınırı kabul edilen 100 km seviyesinin aşıldığını ifade etti.

Savunma sanayisindeki gelişmeleri anlatan Oktay, "Türkiye'nin ilk Milli Hava-Hava Füzesi GÖKTUĞ'da uçak üzeri testlere, ilk milli deniz füzemiz ATMACA'da seri üretim sürecine başlanmıştır. Mini akıllı mühimmatlarımız ile güdüm kitlerimizin üretim, teslimat ve ihracatları sürmektedir. Ar-Ge projeleriyle, katmanlı imalat, kızılötesi, lazer ve elektromanyetik, elektro optik, yapay zeka, geniş bant haberleşme, enerjik malzemeler ve KBRN teknolojileri konularında çalışmalar sürdürülmektedir. 2021 itibarıyla AKINCI, AKYA, KARAOK ve ATMACA projelerimizde teslimat faaliyetlerine başlamayı, TCG ANADOLU'yu envantere almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Oktay, Savunma Sanayii Başkanlığının 2019 yılı kesin hesap giderinin 107 milyon lira olduğunu anımsatarak, 2020 yılı başlangıç ödeneği 100,8 milyon lira olan Başkanlığa, 2021 için 120,1 milyon lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2019'a ilişkin Sayıştay denetimleri sonucunda; Savunma Sanayii Başkanlığında 2, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 3 ve Devlet Arşivleri Başkanlığında 1 olmak üzere toplam 6 bulguya rastlandığını açıklayan Oktay, bu bulgulara ilişkin kurumların çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

"MİT Başkanlığı gurur vesilesi kurumlarımızdan birisi"

Oktay, sunumunda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının istihbaratın tüm dallarından, koordinasyonundan ve istihbarat diplomasisinden sorumlu, gurur vesilesi kurumlardan birisi olduğunu kaydetti.

MİT Başkanlığının, Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarlarını hedef alan tehditlere karşı en nitelikli şekilde cevap verebilme ve dünya ölçeğinde bir istihbarat servisi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz, aynı anda PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DHKP/C gibi farklı ideolojilere ve dış desteğe sahip silahlı terör örgütleriyle eşzamanlı mücadele eden nadir ülkelerdendir. Ayrıca, küresel ve bölgesel düzeyde etkili olan belli başlı aktörler, Türkiye'nin içeride istikrarsızlaştırılması, dışarıda da önünün kesilmesi amacıyla çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Bu tehditler ve sınamalar karşısında, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızca gelişmelerin doğru ve anlık takibi ile ön alıcı istihbarat üretildiğini, zamanında ve etkili istihbarat çalışmaları yürütüldüğünü, yurt içinde ve yurt dışında başarılı ve sonuca ulaşan operasyonel faaliyetler gerçekleştirildiğini memnuniyetle müşahede etmekteyiz."

Oktay, Başkanlığın teknik kapasitesinin artırılması, elektronik ve sinyal istihbaratı kabiliyetlerinin güçlendirilmesi ve bu yeteneklerin de insan istihbaratı ile desteklenmesinin, başarının sağlanmasında önemli rol oynadığını bildirerek, "Tüm bu çalışmaları için 2019 kesin hesap gideri 2,4 milyar lira olan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına 2020 başlangıç ödeneği olarak 2,2 milyar lira, 2021 bütçe teklifi olarak da 2,6 milyar lira ödenek tahsisi öngörülmüştür." ifadelerini kullandı.

Oktay, ulusal güvenlikle ilgili bir diğer stratejik kurum olan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin 34,8 milyon lira olduğunu, 2021 yılı bütçe teklifinde ödenek tutarının ise 38,1 milyon lira olarak öngörüldüğünü söyledi.

Sunumunda Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine ilişkin bilgi de veren Oktay, "Kütüphane koleksiyonunda kayıtları yapılmış 1 milyon 699 bin basılı kitap, 13 bin 191 basılı dergiye ait 1 milyon 910 binin üzerinde süreli yayın sayısı bulunmaktadır. Yayınların büyük kısmı devir ve bağış ile sağlanmıştır. Kayıt girişi yapılacak 400 bine yakın yayın bulunmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığına yöneltilen soru önergelerinin cevaplanma oranını yüzde 91 olduğunu ifade eden Oktay, "Ayrıca 27 Ekim'de gerçekleştirmiş olduğum bütçe sunumu kapsamında burada şahsıma yöneltilen 151 soru ve eleştirinin de hemen hemen tamamına cevap verilmiştir." diye konuştu.

Oktay, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve milletvekillerine sundukları her türlü katkı için teşekkür ederek, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşların bütçe ve kesin hesaplarının hayırlı olmasını diledi.

(Bitti)