 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Dolmabahçe Sarayı'nda törenle anıldı - Son Dakika

Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Dolmabahçe Sarayı'nda törenle anıldı

10.11.2023 09:51

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında düzenlenen törenle anıldı. Anma töreninde çiçekler bırakıldı, sirenler çalındı ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren saraya akın etti ve Atatürk'ün odasını ziyaret etti. Tören, dışarıya kurulan ekranlardan da izlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı çelenginin sunulmasının ardından, İstanbul Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yatağın üzerine çiçek buketlerinin bırakılmasıyla başladı.

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Sabah 07.00 itibarıyla açılan Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye yürüdü.

Atatürk'ün odasını ziyaret etmek isteyen 7'den 70'e her yaştan vatandaş, sarayın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sabah saatlerinden itibaren ziyaret edilen Büyük Önder Atatürk'ün odası, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te düzenlenen törenin sona ermesiyle yeniden ziyaret edilmeye başlandı.

Odayı ziyaret eden vatandaşlar, Atatürk'ün Türk bayrağı serili yatağı ile çevresine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.

Kimi vatandaşlar da Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken kimileri de fotoğraf ve video çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken, çocuklar şiirler okudu.

Odadaki tören, dışarıya kurulan ekranlardan da yansıtıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Dolmabahçe Sarayı, Turizm, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Dolmabahçe Sarayı'nda törenle anıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partimden bazı arkadaşlar yanlış yapıyorlar
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Demirtaş'a selam gönderen CHP lideri Özgür Özel'e tepki
10:17 Erdoğan'ın Blinken'ın Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama: 'İsrail'e bir Yahudi olarak geldim' dersen bunun karşılığı olur
09:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM arka arkaya yanlışlar yapıyor, Yargıtay'ın kararı asla bir kenara atılamaz
09:46 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. yıl dönümünde spor dünyasından duygusal mesajlar
09:42 Ünlü isimler, Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde anıyor
09:36 Yerlikaya'nın Atatürk'ü andığı video büyük beğeni topladı
09:36 Saatler 9'u 5 geçtiğinde hayat durdu! Türkiye, Ulu Önder Atatürk için saygı duruşunda bulundu
09:19 Tüyleri diken diken eden görüntü! İşte saat 9'u 5 geçe İstanbul metrosu
09:11 Burak Yılmaz'ı hedef alan Beşiktaş tribünleri, "Sergen Yalçın" tezahüratıyla Dolmabahçe'yi inletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2023 10:29:33. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Dolmabahçe Sarayı'nda törenle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement