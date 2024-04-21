Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri İsmail Haniye\'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Hamas Siyasi Biro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü. 2,5 saat süren kritik zirvede ateşkes için atılacak adımların yanı sıra Gazze'ye dönük insani yardımların artırılması ve daha etkin ve hızlı ulaştırılmasına ilişkin konular da ele alındı.
Erdoğan-Heniyye görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu. Al Jazeera, "Türkiye cumhurbaşkanı, 'İsrail'e karşı en güçlü tepkinin ve zafere giden yolun birlik ve bütünlükten geçtiğini' söylüyor" derken, Bloomberg, "Türk lider bir kez daha ateşkes ve hızlandırılmış yardım çağrısında bulundu" şeklinde yazdı. İngiliz Guardian, "Erdoğan, Hamas lideriyle görüştükten sonra Filistin'e birlik çağrısı yaptı" manşetini attı.Haberde, "Türkiye cumhurbaşkanı, İran ile İsrail arasındaki son olayların İsrail'in Gazze'de 'zemin kazanmasına' izin vermemesi gerektiğini söyledi" ifadelerine yer verildi.
İsrail merkezli Haaretz ise görüşmeyi, "Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye Cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldi. Erdoğan'ın ofisi, ikilinin Gazze'de kalıcı ateşkes için gerekli adımları ve Gazzelilere sürekli ve sürekli insani yardım ulaştırılması ihtiyacını görüştüğünü söyledi" sözleriyle okuyucularına aktardı.
Zirvede verilen "siyasi mesajı" manşetine çıkaran bir diğer İsrail gazetesi Jerusalem Post ise, "Siyasi sembolizm: Türkiye, Hamas liderlerini Hamas bir devletmiş gibi ağırlıyor" başlığını atarken, haberde, "Türkiye cumhurbaşkanı, hafta sonu Hamas liderlerini, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırının ardından Hamas'ın bölgede artan nüfuzunu ve gücünü yansıtan son derece sembolik ve önemli toplantılarda ağırladı." dedi.
İran merkezli PressTv'nin manşeti, "Türkiye Gazze savaşında arabuluculuk yapmaya çalışırken Hamas lideri Erdoğan ile görüştü" oldu. Haberde 'Filistin direniş hareketinin politbüro başkanı, Ankara'nın İsrail'in Gazze'de devam eden saldırganlığına son verme çabalarında daha etkili bir rol oynamaya çalıştığı bir dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi' ifadelerine yer verildi.
France 24 zirveye ilişkin haberinde, "Türkiye kendisini çatışmada arabulucu olarak konumlandırmayı hedefliyor" yorumunu öne çıkardı. France 24'e konuşan London School of Economics'in misafir araştırmacısı Selin Nasi, "Türkiye'nin kendisini çatışmada arabulucu olarak konumlandırmayı ve belki de Katar'ın rolünü üstlenmeyi hedeflemesi oldukça muhtemeldir" ifadelerini kullandı.
Euronews ise, Türkiye'nin aynı dönemde hem Mısır hem de Hamas yetkililerini ağırladığına dikkat çekerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli görüşmelerin yapıldığı bir gün geçirdi" dedi.
Zirve Yunan basınının da dikkatini çekti. Proto Thema "Dolmabahçe'de gerçekleşen toplantıda Hamas'ın güçlü isimlerinden ve rehinelerin kilit müzakerecisi Halid Meşal de hazır bulundu" derken, Kathimerini gazetesi de, "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hamas lideri İsmail Haniye'yi İstanbul'da karşıladı ve onunla Gazze'de ateşkes sağlanması ve insani yardım sağlanması çabaları hakkında görüştü" ifadelerini kullandı.
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