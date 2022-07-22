Sybiha açıklamasında " İstanbul , Türkiye. Ukrayna limanlarının engelini kaldırma girişimi onaylandı! Bu, tahıl ihracatı için insani bir koridor oluşturulmasına olanak sağlayacaktır. Küresel gıda krizinden kaçınmak için önemli bir adım. 'Tahıl meselesinin' çözümünde BM ve Türkiye'nin aktif pozisyonunu takdir edin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Dünya › Ukrayna Cumhurbaşkanlığı: BM ve Türkiye'nin aktif pozisyonunu takdir edin - Son Dakika

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