Ukrayna Cumhurbaşkanlığı: BM ve Türkiye'nin aktif pozisyonunu takdir edin

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Andrii Sybiha, bugün Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin açıklama yaparak "Tahıl meselesinin çözümünde BM ve Türkiye'nin aktif pozisyonunu takdir edin" dedi.
Sybiha açıklamasında " İstanbul, Türkiye. Ukrayna limanlarının engelini kaldırma girişimi onaylandı! Bu, tahıl ihracatı için insani bir koridor oluşturulmasına olanak sağlayacaktır. Küresel gıda krizinden kaçınmak için önemli bir adım. 'Tahıl meselesinin' çözümünde BM ve Türkiye'nin aktif pozisyonunu takdir edin" ifadelerini kullandı.
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