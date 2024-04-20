Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı

Politika

31 Mart yerel seçimlerinin en çok konuşulan görüntülerine ilişkin soruşturma

Atatürk\'ü ve Erdoğan\'ı hedef alan sözlerle ilgili soruşturma

İsrail'in Gazze saldırılarının ardından, İran-İsrail gerilimiyle birlikte Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Türkiye, bölgede yaşanan bu gerilimi durdurmak için hamleler yaparken, bugün gözler yeniden İstanbul'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul etti. İkili arasında görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

GÖZLER DOLMABAHÇE'YE ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hafta sonu Filistin davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız" sözleriyle, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ziyaretini duyurmuştu. Gazze için diplomasi trafiğine devam eden Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşmesi öğleden sonra saat 14.30 sıralarında başladı.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

ATEŞKES VE İNSANİ YARIM KONULARI GÖRÜŞÜLECEK

Haniye ile yapılacak görüşmelerde, ateşkes için atılacak adımların yanı sıra Gazze'ye dönük insani yardımların artırılması ve daha etkin ve hızlı ulaştırılmasına ilişkin konular da ele alınacak.

İşte gözlerin çevrildiği o görüşmeden ilk kareler