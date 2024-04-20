Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

20.04.2024 16:04  Güncelleme: 16:22
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İsrail'in Gazze saldırılarının ardından, İran-İsrail gerilimiyle birlikte Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Türkiye, bölgede yaşanan bu gerilimi durdurmak için hamleler yaparken, bugün gözler yeniden İstanbul'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul etti. İkili arasında görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

GÖZLER DOLMABAHÇE'YE ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hafta sonu Filistin davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız" sözleriyle, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ziyaretini duyurmuştu. Gazze için diplomasi trafiğine devam eden Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşmesi öğleden sonra saat 14.30 sıralarında başladı.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

ATEŞKES VE İNSANİ YARIM KONULARI GÖRÜŞÜLECEK

Haniye ile yapılacak görüşmelerde, ateşkes için atılacak adımların yanı sıra Gazze'ye dönük insani yardımların artırılması ve daha etkin ve hızlı ulaştırılmasına ilişkin konular da ele alınacak.

İşte gözlerin çevrildiği o görüşmeden ilk kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • osman şahin: Hamas’la görüşme İsrail’e ihracat maşallah barikallah 5 2 Yanıtla
  • Ahmet Yaman: Vergisini aldığınız vatani görev olarak askerliğini yaptırdığınız mazlumların iniltisi ahı göklere yükseldi ne zaman duyacaksınız, mazlumun sesini duyan varmiiiii Adalet mülkün temelidir 1 0 Yanıtla
  • Dışişleri Bakanı Fidan:
    16:26 Dışişleri Bakanı Fidan: "bir Numaralı Önceliğimiz İsrail İşgalinin Sona Ermesi ve İki Devletli Formülün Hayata Geçmesi"

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