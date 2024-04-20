İsrail'in Gazze saldırılarının ardından, İran-İsrail gerilimiyle birlikte Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Türkiye, bölgede yaşanan bu gerilimi durdurmak için hamleler yaparken, bugün gözler yeniden İstanbul'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul etti. İkili arasında görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hafta sonu Filistin davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız" sözleriyle, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ziyaretini duyurmuştu. Gazze için diplomasi trafiğine devam eden Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşmesi öğleden sonra saat 14.30 sıralarında başladı.
Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.
Haniye ile yapılacak görüşmelerde, ateşkes için atılacak adımların yanı sıra Gazze'ye dönük insani yardımların artırılması ve daha etkin ve hızlı ulaştırılmasına ilişkin konular da ele alınacak.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-İsrail gerilimini değerlendirirken, "Bir numaralı önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli formülün hayata geçmesi olmalıdır. Bu olmadığı takdirde dün Yemen'den yapılan saldırılar, bugün İran-İsrail arasındaki gerilim, yarın başka bir savaş türü, öbür gün başka bir ülkenin içinde çıkan başka bir iç karışıklık, toplumsal rahatsızlık. Bunların hepsi olmaya devam edecektir'' dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi’nin çok yakın bir süre içinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini bildirdi.
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