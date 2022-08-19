Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve TİM yönetim kurulu üyelerini Dolmabahçe'deki bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde kabul etti. Saat 15.30'da başlayan toplantının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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