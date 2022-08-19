Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

19.08.2022 15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu üyelerini Dolmabahçe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı ofisinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu üyelerini Dolmabahçe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı ofisinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve TİM yönetim kurulu üyelerini Dolmabahçe'deki bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde kabul etti. Saat 15.30'da başlayan toplantının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Mustafa Gültepe, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti - Son Dakika
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