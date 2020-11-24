Son dakika haber! Şehit Aybüke öğretmenin ismi, kadın ve çocuk spor merkezine verildi - Son Dakika

Son dakika haber! Şehit Aybüke öğretmenin ismi, kadın ve çocuk spor merkezine verildi

24.11.2020 16:28
Son dakika haber! Şehit Aybüke öğretmenin ismi, kadın ve çocuk spor merkezine verildi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi kadın ve çocuk spor merkezine verildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi kadın ve çocuk spor merkezine verildi. PKK'lı teröristlerin saldırısı sırasında şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın ile aynı araçta bulunan ve daha sonra Darıca'ya tayini çıkan matematik öğretmeni Tuğçe Topaloğlu, "En son 2016 yılındaki Öğretmenler Günü'nü birlikte kutlamıştık, o yıl ilk ve sondu. Bizim için ve ülke için çok büyük kayıp, bundan sonraki amacımız, nice Aybükeler yetiştirebilmek" dedi.

Darıca Belediye Meclisi kararıyla Sırasöğütler Mahallesi'nde yalnızca kadın ve çocukların gidebildiği tesise Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi adı verildi. Açılışa katılan, PKK'lı teröristlerin saldırısı sırasında şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın ile aynı arabada bulunan ve daha sonra Darıca'ya tayini çıkan matematik öğretmeni Tuğçe Topaloğlu, "En son 2016 yılındaki Öğretmenler Günü'nü birlikte kutlamıştık, o yıl ilk ve sondu. Sayın belediye başkanımız bu projeden bahsettiğinde ben kendi adıma çok mutlu oldum. Özel günler çok zor geçiyor. Bizim için ve ülke için çok büyük kayıp, bundan sonraki amacımız, nice Aybükeler yetiştirebilmek" dedi.

Şenay Aybüke Yalçın'ın PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sırasında vurulmasıyla ilgili olarak, o anı hatırlamak istemediğini ve kendisi için zor bir an olduğunu belirten Tuğçe Topaloğlu, "Karneleri dağıttık, aynı arabaya 5 arkadaş bindik. Aybüke hemen yanımda oturuyordu zaten, o kadar kısa bir an, bize sorarsanız dakikalar sürdü. Aslında sonradan izlediğimizde saniyeler sürüyor, çok zordu, bir anda ortalık karıştı ve silah sesleri duyduğumda da o an unutulamazdı. Orada kaybetmiştik zaten, bizim için çok zordu, bunları böyle anlatmak istemiyorum" diye konuştu.'SADECE KALEMLERİ VE KOCAMAN YÜREKLERİ VARDI'Darıca Kaymakamı Yüksel Kara tesise şehit öğretmenin adının verilmesi nedeniyle emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirterek, "Şehit Aybüke öğretmenle birlikte diğer öğretmenlerimiz çocuklara faydalı olabilmek için mücadele edip, görevlerini yapıyorlardı. Ellerinde ne silahları ne tankları ne de tüfekleri vardı, sadece kalemleri ve kocaman yürekleri vardı. Milletimize kin kusan grupların, hain terör örgütlerinin en sevmediği mesleğin ilim ve irfan olması ama bu yapılanlar ben inanıyorum ki öğretmenlerimizi, milletimizi yıldıramayacak ve onlar Aybüke öğretmenimizin izinden gitmeye devam edecekler" dedi.'ARKADA BİNLERCE AYBÜKELERİMİZ VAR'

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise "Burada açtığımız tesisimizde şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın ismini vererek adını ölümsüzleştirmek istedik. Özellikle kadın olması nedeniyle tesisimizi hanımefendilere bugün hizmete açtık, inşallah pandemiden sonra halkımızın hizmetine sunacağız. Aybüke hocamıza tekrar Allah rahmet eylesin. 2017 yılında Batman Kozluk'ta hunharca şehit edildi ama şunu bilsinler ki bu memleketin Aybükeleri bitmez, bitmeyecektir de Allah'ın izniyle binlerce Aybükelerimiz daha arkada var. Olayı bir seferberlik görevi gibi bilen eğitim camiasının fedakar öğretmenlerini ben bir kez daha şükranla, minnetle anıyorum" diye konuştu.


Son dakika haber! Şehit Aybüke öğretmenin ismi, kadın ve çocuk spor merkezine verildi
Son dakika haber! Şehit Aybüke öğretmenin ismi, kadın ve çocuk spor merkezine verildi
Son dakika haber! Şehit Aybüke öğretmenin ismi, kadın ve çocuk spor merkezine verildi
Son dakika haber! Şehit Aybüke öğretmenin ismi, kadın ve çocuk spor merkezine verildi
Son dakika haber! Şehit Aybüke öğretmenin ismi, kadın ve çocuk spor merkezine verildi
Son dakika haber! Şehit Aybüke öğretmenin ismi, kadın ve çocuk spor merkezine verildi
Son dakika haber! Şehit Aybüke öğretmenin ismi, kadın ve çocuk spor merkezine verildi

Darıca, Çocuk, Kadın, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Şehit Aybüke öğretmenin ismi, kadın ve çocuk spor merkezine verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, "Görevinden affını talep etti" ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar "inşaattan düştüm" diyerek istifa etti
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek         
18:03
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Üst mahkeme kararı bozdu, Palu ailesi davası yeniden başladı Üst mahkeme kararı bozdu, Palu ailesi davası yeniden başladı         
17:18
2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi 2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi         
17:05
Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı         
16:49
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez         
16:44
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım         
15:39
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu         
14:27
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu         
13:57
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kadın yolcusunu taciz edip Kadın yolcusunu taciz edip "Sana ev açarım" diyen minibüs şoförüne 9,5 yıl hapis istemi         
13:53
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 18:13:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Şehit Aybüke öğretmenin ismi, kadın ve çocuk spor merkezine verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei