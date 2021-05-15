15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali sırasında, işgal kuvvetlerine karşı ilk kurşunu atarak ulusal direnişi başlatan ve şehit edilen Gazeteci Hasan Tahsin, ölümünün 102. yılında meslektaşları tarafından Konak'taki anıtı önünde anıldı.

Gazeteci Hasan Tahsin, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali sırasında işgal kuvvetlerine karşı ilk kurşunu atarak ulusal direnişi başlatmış ve ardından şehit edilmişti. Şehit Hasan Tahsin için İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından Konak'taki anıt önünde anma töreni düzenlendi. Valilikten özel izin alınarak gerçekleşen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anıta çelenk bırakıldı.

Törene, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, Yönetim Kurulu Üyeleri Dokuz Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Attila, Hatice Bülbül ve çok sayıda basın temsilcisi katıldı. - İZMİR