Son dakika haber! Selçuk Üniversitesi'nde "Hekimlik Andı" Değiştirildi; Öğrenciler Orijinal Andı Okuyunca Işıklar Söndürüldü, Perde Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Selçuk Üniversitesi'nde "Hekimlik Andı" Değiştirildi; Öğrenciler Orijinal Andı Okuyunca Işıklar Söndürüldü, Perde Kapatıldı

01.07.2022 13:04

Son dakika haberler: Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde genç doktorlara, hocalar tarafından değiştirilmiş haliyle "Hekimlik Andı" okutulmak istendi. Tören sonrası tıbbiyeliler, metnin orijinal halini okumak isteyince ışıklar söndürüldü, perde kapatıldı. Tıbbiyeliler, perdenin kapatıldığını görünce öne ilerleyerek "Dünya Tabipler Birliği - Cenevre Bildirgesi"nde yer alan metnin orijinal halini okumayı sürdürdüler. Bu sırada aileleri de tıbbiyelileri destekledi.

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde genç doktorlara, hocalar tarafından değiştirilmiş haliyle "Hekimlik Andı" okutulmak istendi. Tören sonrası tıbbiyeliler, metnin orijinal halini okumak isteyince ışıklar söndürüldü, perde kapatıldı. Tıbbiyeliler, perdenin kapatıldığını görünce öne ilerleyerek "Dünya Tabipler Birliği - Cenevre Bildirgesi"nde yer alan metnin orijinal halini okumayı sürdürdüler. Bu sırada aileleri de tıbbiyelileri destekledi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın katılımıyla, dün yapılan mezuniyet töreninde tıbbiyelilere değiştirilmiş "Hekimlik Andı" okutulmak istendi.

Orijinal antta yer alan; "Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime..." ifadeleri, "Selçuk Üniversitesi Hekimlik Yemini" adlı metinde, "Din, milliyet, ırk ve görüş farklılıklarının mesleğimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim" şeklinde değiştirildi.

ÖNCE IŞIKLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Orijinal metin yerine tıbbiyelilere "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimlik Yemini" adlı metin okutulmak istendi. Tıbbiyeliler, üniversitenin hazırladığı metin yerine orijinal andı okumaya başlayınca mezuniyet töreninin yapıldığı salonun ışıkları söndürüldü.

SONRA PERDEYİ KAPATTILAR

Tıbbiyeliler, karanlıkta "Dünya Tabipler Birliği - Cenevre Bildirgesi"nin "Hekimlik Andı"nı okumayı sürdürürken sahnenin perdesi kapatılmak istendi. Bunun üzerine tıbbiyeliler, sahnenin önüne doğru yürüyerek yeminlerini etmeye devam ettiler.

Bu sırada aileler, mezun olan yakınlarına alkışlarla, cep telefonlarının flaşlarını yakarak destek verdiler.

"GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZ, SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ"

Türk Tabipleri Birliği'nin sosyal medya hesabından üzerinden yapılan açıklamada da tıbbiyelilere, "O metni okumayın' baskısına, ışıkların ve perdelerin kapatılmasına rağmen Hekimlik Andı ve evrensel hekimlik değerlerine ısrarla sahip çıkan genç meslektaşlarımız sizlerle gurur duyuyoruz. Aramıza hoş geldiniz, mezuniyetinizi kutluyoruz" sözleriyle destek verildi.

ÇAPA TIP'TA DA SANSÜR YAŞANDI

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin 20 Haziran'da yapılan  mezuniyet töreninde de Hipokrat Yemini değiştirilerek "hastanın cinsel yönelimi" kısmı sansürlendi. Yemini okuyan bazı öğrenciler ise sansürlenen kısmı, söylemeye devam etmişti.

YORUMLAR
500
Konya'da tıbbı ürün kaçakçılarına operasyon Konya'da tıbbı ürün kaçakçılarına operasyon Polise bıçakla saldıran şüpheli silahla vurulması sonucu hayatını kaybetti Polise bıçakla saldıran şüpheli silahla vurulması sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: ANKA

Selçuk Üniversitesi, Vahdettin Özkan, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Selçuk Üniversitesi'nde 'Hekimlik Andı' Değiştirildi; Öğrenciler Orijinal Andı Okuyunca Işıklar Söndürüldü, Perde Kapatıldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:22 Ünlü rapçi Cardi B'nin sözleri sosyal medyayı salladı! "Bacaklarımı bir de filtresiz görün" diyen Cardi B'nin dürüst davranışı takdir topladı
13:20 Cenk Tosun Beşiktaş'ta! Tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
13:18 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya mesajı verdi: Her şey onların kucağında, elimizde kapı gibi belgeler var, gereğini yaparız
13:13 Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile olan sözleşmesini feshetti
13:08 Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var
13:04 İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi
13:01 Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 13:35:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Selçuk Üniversitesi'nde "Hekimlik Andı" Değiştirildi; Öğrenciler Orijinal Andı Okuyunca Işıklar Söndürüldü, Perde Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement