Son dakika haber | Trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisine askeri tören düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haber | Trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisine askeri tören düzenlendi

20.06.2022 13:35
Son dakika haber | Trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisine askeri tören düzenlendi

Son dakika habere göre Giresun'un Alucra ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Ardahan askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun'un Alucra ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Ardahan askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun'un Alucra ilçesinde yayladan gelirken içerisinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 79 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüseyin Ardahan, askeri törenle defnedildi. Kıbrıs Gazisi Hüseyin Ardahan'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu, Alucra Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından Çakrak Köyü Camii'ne getirildi. Buradaki törene Alucra Kaymakamı Mustafa Çelik, İlçe Jandarma Komutanı J.ÜstTgm. Kamuran Bulut, İlçe Garnizon Komutanı Per. Atğm. Yusuf Tunç, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Şebinkarahisar Alucra Müftüsü Adem Akçelik tarafından kıldırılan cenaze namazı sonra, Hüseyin Ardahan'ın naaşı askeri törenle Çakrak köyünde defnedildi. Törenin ardından Gazi Hüseyin Ardahan'ın tabutuna sarılan Türk Bayrağı Kaymakamı Mustafa Çelik tarafından ailesine teslim edildi.

Kaza cumartesi günü Alucra ilçesine bağlı Çakrak köyü Taflan Tepe mevkiinde araç sürücüsü Osman Ardan, İzzet Tulum ve Ahmet Ardahan ve Hüseyin Ardahan'ın içinde bulunduğu araç kaza yapmış, Kıbrıs Gazisi Hüseyin Ardahan ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Ardahan, Alucra, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisine askeri tören düzenlendi - Son Dakika

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