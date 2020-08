Son dakika haber: Van'da sünnet düğünü, kına ve nişan gibi etkinliklere yasaklama - Son Dakika

VAN'da, koronavirüs vakalarının artması üzerine sünnet düğünü, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklerin yapılması yasaklanırken, düğün ve nikahlar ise aynı gün içerisinde 1 saatle sınırlandırıldı. Yapılan açıklamada, her düğün ve nikahta en az 1 kamu görevlisinin denetim için alanda bulunacağı da kaydedildi.

Van'da koronavirüs vakalarında artışlar yaşanması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği sünnet düğünü, kına gecesi ve kına gecesi gibi organizasyonların yapılmayacağı, düğün ve nikahların ise aynı gün içerisinde 1 saatle sınırlandırılacağını belirtildi. Van Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, her düğün ve nikahta en az 1 kamu görevlisinin denetim için alanda bulunacağı da kaydedilerek, "İlimiz sınırları içerisinde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinlikler yapılmayacaktır. Düğün ve nikahlar aynı gün içerisinde en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacaktır. Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeni fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacaktır. Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmayacaktır. Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle yapılmayacaktır. Gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocuklar düğünlere ve nikah merasimlerine katılmayacaktır. İlimiz genelinde her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilecek ve denetim faaliyetlerine ağırlık verilecektir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu karar ile düzenlenen hususlar dışında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından belirlenmiş/belirlenecek kurallara/tedbirlere eksiksiz uyulacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) hiçbir şekilde yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramı yapılmayacaktır" denildi.