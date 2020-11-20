Ziyaret için yola çıktı, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Ziyaret için yola çıktı, hayatının şokunu yaşadı

Manisa'dan Çanakkale'ye ailesiyle birlikte ziyarete giden sürücü polis çevirmesinde hiç gitmediği Kahramanmaraş'ta ehliyetine el konulduğunu öğrendi

Talihsiz adamın ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken ehliyetsiz araç kullanmaktan da 6 bin TL ceza kesildi

Hayatını şokunu yaşayan Metin Gönen isimli sürücü başlattığı hukuk mücadelesini kazandı

MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Metin Gönen isimli vatandaş, ailesi ile gezi için gittiği Çanakkale'de polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı. Talihsiz adam hiç gitmediği Kahramanmaraş'ta ağustos ayında ehliyetine el konulduğunu öğrenirken, yaklaşık 6 bin TL'lik trafik cezasıyla birlikte ehliyetine yeniden 2 yıl süreyle el konulması üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Gönen, bir aylık hukuk mücadelesinin sonunda hem trafik cezasını iptal ettirdi hem de ehliyetine yeniden kavuştu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan ve esnaflık yapan Metin Gönen, ailesiyle birlikte planladıkları Çanakkale Şehitlik ziyareti için Manisa'dan yola çıktı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde rutin trafik kontrolüne giren Gönen hayatının şokunu yaşadı. Hiç gitmediği bir ilde ağustos ayında alkollü araç kullanmak ve polisin dur ihtarına uymamaktan ehliyetine el konulduğunu öğrenen Gönen, hem yaklaşık 6 bin liralık trafik cezası yedi hem de ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

"Gitmediğim yerden trafik cezası yemişim"

Uzun zamandır Kahramanmaraş'a gitmediğini ve trafik cezası ile şoke olduğunu vurgulayan Gönen, "Ailem ile birlikte Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmek için yola çıkmıştık. Biga'ya vardığımızda yol uygulamasında trafik kontrolünden geçtik. İlk denetlemede bir sorun yoktu, gerekli işlemleri yaptıktan sonra trafik ekipleri bize iyi yolculuklar diledi ve yolumuza devam ettik. Ardından 1- 2 kilometre gittik gitmedik arkamızda trafik otosu belirdi ve benden aracı sağa çekmemi istediler. Trafik ekipleri, bana arabadan inmemi, ehliyetimi ve kimliğimi tekrar geri vermem gerektiğini söyledi. Yapılan ikinci kimlik sorgulamasında, benim 8 Ağustos'ta Kahramanmaraş'ta alkollü araç kullandığım ve dur ikazına uymadığım gerekçesi ile cezai işlem uygulandığını, ehliyetime el konulduğunu ve şuanda da ehliyetsizlikten tekrar bir işlem uygulayacaklarını, aracımın da bağlanacağını söylediler. Uzun zamandır gitmediğim bir ilde trafik cezası yemiş olduğumu öğrenmem ile hayatımın şokunu yaşadım" dedi.

Hukuk mücadelesini kazandı

Ehliyetine el konulması ve kesilen ceza nedeniyle mağdur olduğunu dile getiren Gönen, "Anlam veremediğim bu sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istiyorum. Hem iki yıl ehliyetime el koydular hem de 6 bin TL civarı cezai işlem uyguladılar. Avukatım aracılığıyla ilgili yerlere başvurdum. Mağduriyetim umarım en yakın zamanda giderilir." ifadelerini kullandı. Gönen başlattıkları hukuk mücadelesini kazandıklarını belirterek, "Yaklaşık bir ay önce ehliyetim Çanakkale'de trafik denetimi sırasında alınmıştı. Avukatımla birlikte açtığım dava sonucunda ehliyetimi geri aldım. bu konuda herkesin dikkatli olmasını istiyorum." dedi.

Vatandaşları uyardı

Yaşanan talihsiz duruma itiraz ettiklerini, yapılan işlem ve incelemelerin ardından cezanın iptal edildiğini belirten Avukat Mehmet Salcıoğlu ise, "Günümüzde e-devlet üzerinden birçok konuda sorgulama yapılabilir. Vatandaşlarımız, bu ortam üzerinden dönem dönem gerekli kontrolleri sağlayarak, ileride karşılaşabilecekleri sorunların önüne geçmiş olacaktır. Müvekkilimin, bu ceza nedeni ile yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için gerekli yasal mercilere başvurularımızı yaptık. Biz, bu işlemin kötü niyetli kişiler tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda dikkatli olması tavsiye ediyoruz" uyarısında bulundu.