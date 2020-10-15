Son dakika haberi! Albaydan aynı ad ve soyadı taşıdığı şehidin kızına doğum günü sürprizi - Son Dakika

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği'nin organizasyonuyla şehit Jandarma Uzman Çavuş Numan Öksüz'ün kızı Eylül'e doğum günü sürprizi yapıldı. 5 yaşına giren Eylül'ü, mutlu gününde, babasıyla aynı ad ve soyadı taşıyan Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz yalnız bırakmadı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu ile üzerinde Eylül'ün fotoğrafının bulunduğu doğum günü pastasıyla küçük kızın evinin kapısını çaldı. Kapıyı kucağındaki küçük Eylül'le açan anne Tuğba Öksüz, pastayı ve misafirleri görünce hem şaşırdı hem de mutlu oldu.