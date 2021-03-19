BİRLEŞMİŞ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen kadın ve kız çocuklarının yaşadığı sorunların çözülmesinde ortak mücadelenin önemine dikkati çekti.

Bakan Selçuk, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 65. oturumu kapsamında NEYAD/MÜSİAD iş birliğinde gerçekleştirilen programa gönderdiği video mesajında, "Salgın, küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve halk sağlığı sistemleri üzerinde benzeri görülmemiş bir yük getirmiş ve kadınlar üzerinde büyük etkiye yol açmıştır. Kadınlar ve kız çocukları için oluşan riskleri ortadan kaldırmak ortak sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Selçuk, "Kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesi: Siyasi, ekonomik ve kamusal hayatta liderliğe hazırlanmak" başlığını taşıyan toplantıda, kadınların kamusal yaşama ve karar alma süreçlerine "tam ve etkin" katılımına değinerek, "Tüm dünyada kadınların güçlendirilmesi için koordineli politikalara ihtiyaç bulunmaktadır." dedi.

Türkiye'de kadına yönelik ayrımcılığın kaldırılması çabaları

Türkiye'de son 20 yılda kadının statüsünün yükseltilmesi ve kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ortan kaldırılması konusunda çok önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Bakan Selçuk, TBMM başta olmak üzere yerel yönetimlere kadar her türlü kamu yönetimi alanında kadının temsil gücünün katlanarak arttığını vurguladı.

Selçuk, "Gururla söyleyebilirim ki bugün Türkiye'de, banka ve akademisyenlerin yarısından fazlası, öğretmenlerin yüzde 60'ı, avukat ve mimarların yüzde 46'sı, devlet memurlarının yüzde 40'ı ve büyükelçilerin yüzde 25'i kadınlardan oluşmaktadır." şeklinde konuştu.

Kadınlar ve kız çocuklarının sağlıklı eğitim alarak toplumda güçlü yer alması doğrultusunda yaptıkları program ve projelerden bahseden Selçuk, bu alanda gerekli politika ve tedbirleri belirleyebilmek için Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu oluşturduklarını dile getirdi.

Kadınların dijital alanda yer almasının desteklenmesi

Selçuk, kadınların "çalışkanlığı, yenilikçiliği ve özgüveni" ile dijital alanda da çok daha fazla varlık göstermeye başladığını kaydetti.

"Dijital dönüşüm çağında teknoloji, kadın liderler ve iş kadınlarına yeni fırsatlar sunmaktadır. Özellikle salgın süresince, iş yaşamında pek çok yeni sosyoekonomik ağın kurulduğuna şahit olduk." diyen Zümrüt, son 10 yılda Türkiye'deki teknoloji girişimlerinin kurucularının yüzde 16'sının kadın olduğunu, bu oranın Türkiye'yi Avrupa'da 4. sıraya taşıdığını bildirdi.

"Daha çok genç kadını yarının güçlü liderleri olarak görmek istiyoruz." diyen Zümrüt, "ALLY for Future" adıyla uluslararası liderlik programını hayata geçirdiklerini belirtti.

Selçuk, dünya çapında Müslüman genç kadınlar için tasarlanan programla, katılımcıların liderlik kapasitelerinin geliştirilmesinin ve ömür boyu sürecek dayanışma ağının oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.