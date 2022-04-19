203 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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203 şahsa 'Huzur' operasyonu

19.04.2022 09:37
203 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 haftada il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan şahıslarda dahil olamak üzere 203 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 56 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 haftada il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan şahıslarda dahil olamak üzere 203 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 56 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 haftada genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 164 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 56 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 17 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 127 adet fişek, 15 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 2 adet kartuş, 6 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 38 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yaptıkları kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; bin 76 adet sentetik uyuşturucu hap, 28 gram metamfetamin, 134 gram kubar esrar, 5 gram bonzai, 2 gram kokain, bin 93 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet sigara sarma makinası, 479 bin 660 adet makaron, 190 kg. tütün, 2 adet av tüfeği, 100 adet fişek, 113 adet sikke, 7 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 38 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli ve idari işlem yapıldı.

Ayrıca Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak Karesi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin aracında yapılan aramalarda; bin 88 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

(Hüseyin Tokmak - İHA)

203 şahsa 'Huzur' operasyonu
203 şahsa 'Huzur' operasyonu
203 şahsa 'Huzur' operasyonu
203 şahsa 'Huzur' operasyonu

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Son dakika haberi! Balıkesir'de 62 şahsa 'Huzur' operasyonu Son dakika haberi! Balıkesir'de 62 şahsa 'Huzur' operasyonu Aranan şahıslara operasyon: 3 kişi yakalandı Aranan şahıslara operasyon: 3 kişi yakalandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 203 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 203 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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