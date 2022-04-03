Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'i Buça'da "savaş suçu" işlemekle itham etti - Son Dakika
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Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'i Buça'da "savaş suçu" işlemekle itham etti

03.04.2022 20:34
Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'i Buça'da "savaş suçu" işlemekle itham etti

Son dakika gündem haberi... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'nın İrpin ve Buça şehirlerinde masum sivillere yönelik "alçak saldırılarının", Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusunun "savaş suçları" işlediğinin bir başka kanıtı olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'nın İrpin ve Buça şehirlerinde masum sivillere yönelik "alçak saldırılarının", Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusunun "savaş suçları" işlediğinin bir başka kanıtı olduğunu belirtti.

Johnson, yazılı açıklamasında, Kremlin'den gelecek inkarlar veya dezenformasyonun herkesin doğru olduğunu bildiği şeyleri gizleyemeyeceğini ifade ederek "Putin çaresiz, işgali başarısız oluyor ve Ukrayna'nın kararlılığı hiç bu kadar güçlü olmamıştı." ifadesini kullandı.

Başkent Kiev yakınlarındaki İrpin ve Buça'da masum sivillere yönelik "alçak saldırılarının", Putin ve ordusunun "savaş suçları" işlediğinin bir başka kanıtı olduğunu kaydeden Johnson, Rusya'ya yaptırımları, Ukrayna'ya da askeri artıracaklarını belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'da işlenen suçlarla ilgili soruşturmasını desteklemekte ön saflarda yer aldıklarını kaydeden İngiltere Başbakanı, ülkeye yeni uzman müfettişlerin görevlendirileceğini de açıkladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

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Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'i Buça'da 'savaş suçu' işlemekle itham etti - Son Dakika


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