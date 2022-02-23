Son dakika haberi | İsrail askerlerinin öldürdüğü 14 yaşındaki Filistinlinin cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | İsrail askerlerinin öldürdüğü 14 yaşındaki Filistinlinin cenazesi ailesine teslim edildi

23.02.2022 18:45
Son dakika haberi | İsrail askerlerinin öldürdüğü 14 yaşındaki Filistinlinin cenazesi ailesine teslim edildi

Son dakika haberleri... İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin güneyindeki el-Hıdr beldesinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Muhammed Şehade'nin cenazesini ailesine teslim etti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin güneyindeki el-Hıdr beldesinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Muhammed Şehade'nin cenazesini ailesine teslim etti.

Şehade'nin akrabası Rizık Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, 14 yaşındaki çocuğun cenazesini Beytüllahim kentinin doğusundaki Mezmuriya askeri kontrol noktasında ailesine teslim ettiğini söyledi.

Şehade'nin cenazesinin önce Beytüllahim kentindeki hastaneye götürüldüğü, ardından ailesine teslim edildiği ve beldedeki kabristanlığa defnedildiği belirtildi.

BM ve UNICEF'ten iki ayrı açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güçlerinin, Beytüllahim'de 14 yaşındaki bir çocuğu öldürmesinden endişeliyiz. Ailesine en derin başsağlığı mesajımızı gönderiyoruz. Çocuklar, şiddetin veya tehlikenin hedefinde olmamalı. İsrail ordusu azami ihtiyat göstermeli ancak kaçınılmaz biçimde hayat korumak için ölümcül güç kullanmalı." ifadesini kullandı.

Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Filistin Temsilciliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları yazdı: "Çocuklara karşı aşırı güç ve gerçek mermi kullanımı durmalıdır. Çocuklara zarar verilmemeli ve şiddet riskine maruz kalmamalı."

İsrail'den "molotofkokteyli atan şüpheli vuruldu" açıklaması

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı el-Hıdr beldesinde 14 yaşındaki bir çocuğun İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldüğünü açıklamıştı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail askerlerinin "molotofkokteyli atan bir şüpheliyi" vurduğu ileri sürülmüştü.

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Beytüllahim, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İsrail askerlerinin öldürdüğü 14 yaşındaki Filistinlinin cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika


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