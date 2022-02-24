Son dakika haberi: İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Atina'ya resmi ziyarette bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi: İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Atina'ya resmi ziyarette bulundu

24.02.2022 15:52
Son dakika haberi: İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Atina'ya resmi ziyarette bulundu

Gelen son dakika haberine göre İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Atina'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Atina'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Atina'da resmi törenle karşılanan Herzog, Miçotakis ile görüşmesi öncesinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Herzog, çok sayıda sivil vatandaşın başına gelecek trajedi ve insani krizden duyduğu endişe ve rahatsızlığı dile getirdi.

Herzog, tarafları müzakereye davet ederek, İsrail hükümetinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydetti.

İsrail ve Yunanistan'ın müttefik ve stratejik ortak olduğunu belirten Herzog, iki ülkenin iklim değişikliği, bölgesel güvenlik gibi birçok konuda bilgi ve deneyim alışverişinde bulunabileceğini ifade etti.

Herzog, "Tüm bölgeye, özellikle de bu bölgeye mesajım; tüm ulusların, dinlerin, Hristiyanların, Yahudilerin ve tabii ki Müslümanların birlikte barış ve refah için yaşayabilecekleridir." dedi.

Miçotakis de Rusya'nın askeri müdahalesinin Ukrayna'nın egemenliğinin ihlali olduğunu belirterek, bu müdahaleyi şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Askeri müdahalenin sonlandırılması ve Rus askerlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi gerektiğini söyleyen Miçotakis, Avrupa Birliği'nden sert tedbir ve yaptırımlar beklediklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Atina'ya resmi ziyarette bulundu - Son Dakika


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