Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bir kadın kocası tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bir kadın kocası tarafından öldürüldü

23.02.2022 16:19
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı verilen B.D. (58) Bağdınısağır Mahallesi'nde yaşayan Hatice D'nin yanına gitti.

Eve girmek isteyen B.D. ile Hatice D. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine zanlı yanında getirdiği av tüfeğiyle eşine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Hatice D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hatice D'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan B.D, jandarma ve polis ekiplerinin iş birliğiyle Aksu Köprüsü yakınlarında yakalandı.

B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bir kadın kocası tarafından öldürüldü - Son Dakika


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