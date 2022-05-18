Son dakika haberi | Kars'ta kalp hastası iki günlük bebek ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Kars'ta doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan 2 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Kentte yaşayan Saliha ve Doğukan Salur çiftinin iki gün önce Kars Harakani Devlet Hastanesinde dünyaya gelen bebeğinin kalbinin sol tarafının gelişmediği tespit edildi.

Hastanede tedavi altına alınan bebeğin, doktorlarca İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine irtibat kurulan Sağlık Bakanlığı tarafından, henüz ismi konulmayan bebek için kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden Kars Harakani Havalimanına ulaştırılan bebek, burada hazır bekleyen ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Kars Harakani Devlet Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Dr. Serhat Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin anne karnındayken kalbinde ciddi bir sorun olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Hasta bebeğin kalbinin sol tarafının neredeyse hiç çalışmadığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Vücudun ihtiyacı olan kanı pompalama yeteneği yok. Burada bazı gerekli aletler yok. Elimizdeki imkanlarla tespit etmeye çalıştık. Yaptığımız tetkikler sonucunda kalbinin sol tarafının yetersiz çalıştığı ve küçük olduğunu biraz daha netleştirdik. Ardından gerekli yerlerle görüştük. Ambulans uçakla İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine naklini sağladık. Orada da kesin tanısı konup ona göre ameliyat olacak. Çocuğun bundan sonraki hayatı o ameliyata ve hastalığın ağırlık şiddetine göre değişecek."