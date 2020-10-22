Son dakika haberi: "Kaybolan meslek nalbantlık resimlerde yaşıyor" soyut resim sergisi çevrim içi olarak açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: "Kaybolan meslek nalbantlık resimlerde yaşıyor" soyut resim sergisi çevrim içi olarak açıldı
22.10.2020 14:23
Son dakika haberine göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Diğler'in hazırladığı "Kaybolan meslek nalbantlık resimlerde yaşıyor" isimli kişisel sergi, çevrim içi olarak nalbant.aku.edu.tr adresinde açıldı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Diğler'in hazırladığı "Kaybolan meslek nalbantlık resimlerde yaşıyor" isimli kişisel sergi, çevrim içi olarak nalbant.aku.edu.tr adresinde açıldı.
"Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması" isimli Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projesi kapsamında hazırlanan "Kaybolan Meslek Nalbantlık Resimlerde Yaşıyor" isimli kişisel sergide, kağıt üzerine akrilik boya kullanılarak hazırlanan 20 adet eser izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Çalışma, ressam Mustafa Diğler'in fırçasından geleceğe görsel hafıza kaydı olmak amacıyla tasarlandı.
Sergiye ulaşmak için www.nalbant.aku.edu.tr adresinin ziyaret edilebileceği bildirildi.
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