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KKTC Başbakanı Sucuoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nu kabul etti - Son Dakika

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nu kabul etti

04.02.2022 19:41

- KKTC Başbakanı Sucuoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nu kabul etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu kabul etti.

- KKTC Başbakanı Sucuoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nu kabul etti

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu kabul etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, KKTC temasları kapsamında Başbakanı Faiz Sucuoğlu tarafından kabul edildi. Başbakan Sucuoğlu'na görevinde başarılar dileyen Zorluoğlu, Trabzon ile KKTC arasında var olan bağları daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Zorluoğlu, Başbakan Sucuoğlu'nu Karadenizliler Kültür Derneği tarafından önümüzdeki pazar günü düzenlenecek Hamsi Festivali'ne davet etti. Türkiye ile KKTC halkının her zaman birlikte olduğunun altını çizen Zorluoğlu, özellikle Kıbrıs konusunda verilen haklı mücadeleye destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

"KKTC'nin önemi daha da artıyor"

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu ise, Karadeniz kökenli insanlarla her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduğunu ifade ederek, Türkiye ile KKTC'nin iki devlet ama halklarının bir millet olduğunu vurguladı. Türkiye ile KKTC'nin ortak çıkarlar doğrultusunda Kıbrıs'ta egemen eşit bir devletin kabulü üzerinde ısrar ettiğini belirten Sucuoğlu, "Biz tanınan bir KKTC oluşturmak istiyoruz. Bu devlet son 10 yılda Doğu Akdeniz'de stratejik bir önem kazandı. Bazı ülkeler pay koparma, bazıları da KKTC'yi baypas ederek Anadolu'nun güneyine ulaşma çabası içerisindedir. Dolayısıyla KKTC'nin önemi daha da artıyor ve bu durum Türkiye ile KKTC'nin birlikteliğini daha da güçlendiriyor" dedi.

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nu kabul etti
KKTC Başbakanı Sucuoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nu kabul etti
KKTC Başbakanı Sucuoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nu kabul etti

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Murat Zorluoğlu, Trabzon, Kıbrıs, Faiz, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Sucuoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nu kabul etti - Son Dakika


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