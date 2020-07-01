Son dakika haberi | Libya Müftülüğünden "Rus paralı askerlere karşı seferberlik" fetvası - Son Dakika

Son dakika haberi | Libya Müftülüğünden "Rus paralı askerlere karşı seferberlik" fetvası

Son dakika haberine göre Libya Müftülüğü Fetva Dairesi, tüm Libyalılara "Rus işgaline karşı tam bir direniş ve seferberlik halinde olmaları" çağrısında bulundu.

Libya Müftülüğü Fetva Dairesi, tüm Libyalılara "Rus işgaline karşı tam bir direniş ve seferberlik halinde olmaları" çağrısında bulundu. Libya Müftülüğü Fetva Dairesi Şeriat Araştırma ve Çalışma Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "dinini ve topraklarını korumak isteyen Libyalıların, ülke topraklarındaki Rus işgaline karşı bir seferberlik ve direnişe çağrıldığı" ifade edildi.

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Açıklamada, "Konsey, şehirlerde, havalimanlarında, petrol sahalarında, Libya'nın bölgelerini ve kaynaklarını kontrol etmek isteyen Rus işgalini görüyor. Dünyanın neresinde olursa olsun gücü yeten Müslümanlar Rus paralı askerlere karşı savaşmalıdır ve bunlarla her türlü ticaret ve alışverişten uzak durmalıdır." ifadelerine yer verildi. Libya'daki petrolün çıkarılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatıyla yetkili Libya Ulusal Petrol Kurumu, yakın zamanda yaptığı açıklamada, Rus özel güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin, ülkenin güneyinde bulunan zengin yataklara sahip üretimin durmuş vaziyetteki Şerare Petrol Sahası'na girdiğini bilirmişti.

Wagner'e mensup paralı askerlerin bu adımı Libya içinde tepkiyle karşılanmıştı.

Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:27 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi | Libya Müftülüğünden 'Rus paralı askerlere karşı seferberlik' fetvası - Son Dakika Dünya

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