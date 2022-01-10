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Son dakika haberi | Manavgat'ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı - Son Dakika

Son dakika haberi | Manavgat'ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı

10.01.2022 11:08

Gelen son dakika haberlerine göre Manavgat'ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladıANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi nefesleri kesen kovalamaca sonucunda Kızılağaç kavşağında yakaladı.

Manavgat'ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi nefesleri kesen kovalamaca sonucunda Kızılağaç kavşağında yakaladı. Araçta yapılan aramada satışa hazır vaziyette 110 gram metamfetamin ve 3 paket halinde 40 gram skunk esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 'Türkiye Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları uygulaması' kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu ticareti suçundan aranması ve 11 adet suç kaydı bulunan Hüseyin Bozkurt'un uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi, Jandarmanın Dedektifleri JASAT, Manavgat Merkez ve Side Jandarma Karakolu ekipleri Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hüseyin Bozkurt'un içerisinde bulunduğu otomobilin D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine gittiğini belirleyen ekipler, aracı takibe alırken, Kızılağaç kavşağında bulunan trafik lambalarında araçlarıyla yolu kestiler. Arkadan gelen araçta bulunan ekipler aracın çevresini sararak şahısları etkisiz hale getirdi. Hüseyin Bozkurt'un yanı sıra E.Y.'nin de içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada satışa hazır 110 gram metamfetamin uyuşturucu, 3 paket halinde 40 gram skunk esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerden E.Y. hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, Hüseyin Bozkurt adlı şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Sürücü belgesine 5 yıl el konuldu 16 bin 758 TL para cezası uygulandı

Hüseyin Bozkurt hakkında ayrıca uyuşturucu etkisiyle araç kullanarak trafiği tehlikeye düşürmek ve sürücü belgesiz araç kullanmak suçlarından toplam 16 bin 758 lira para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 5 yıl el konuldu.

Son dakika haberi | Manavgat'ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı
Son dakika haberi | Manavgat'ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı
Son dakika haberi | Manavgat'ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı

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Uyuşturucu, Jandarma, Manavgat, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Manavgat'ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Manavgat'ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı - Son Dakika
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