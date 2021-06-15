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Son dakika haberi | Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Katar Emiri Al Sani'ye "iş birliğinin güçlendirilmesi" konulu mektup - Son Dakika

Son dakika haberi | Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Katar Emiri Al Sani'ye "iş birliğinin güçlendirilmesi" konulu mektup

15.06.2021 15:16
Son dakika haberi | Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Katar Emiri Al Sani'ye

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye "iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi" konusunu içeren bir mektup gönderdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye "iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi" konusunu içeren bir mektup gönderdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, resmi temaslarda bulunmak üzere Doha'ya gelen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi makamında kabul etti.

Kabulde Şukri, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Katar Emiri Şeyh Temim'e gönderdiği mektubu teslim etti.

Mektupta iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin konuların da yer aldığı belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri 13 Haziran Pazar akşamı Doha'ya gelmişti.

Katar-Mısır ilişkilerinin normalleşme süreci

"Terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesen ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde ilişkileri normalleştirme yolunda ilk adımı attı.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan zirvede, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklandı.

Ambargo uygulayan bu ülkelerden Mısır, 18 Ocak'ta Katar uçaklarına hava sahasını açtı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, normalleşme adımları kapsamında 3 Mart'ta Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Katar Emiri Al Sani'nin 12 Nisan'da ramazan ayı dolayısıyla Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi aramasıyla El-Ula zirvesinden sonra iki lider arasında ilk kez doğrudan iletişim kuruldu.

Ayrıca Katar Dışişleri Bakanı, 24 Mayıs'ta Mısır'a ikinci bir ziyaret gerçekleştirdi ve Katar Emiri'nin Sisi'ye davet mektubunu iletti.

Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Mısır, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Katar Emiri Al Sani'ye 'iş birliğinin güçlendirilmesi' konulu mektup - Son Dakika


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