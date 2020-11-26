Son dakika haberi | Rize'ye meydan Meclisin kararı - Son Dakika

Son dakika haberi | Rize'ye meydan Meclisin kararı

26.11.2020 18:04
Son dakika haberi | Rize'ye meydan Meclisin kararı, System.String[]

Son dakika haber: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı için temsil ağırlama hesabından ödeme yapılmasıyla ilgili tartışmalara açıklık getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı için temsil ağırlama hesabından ödeme yapılmasıyla ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Söz konusu kararın 2014 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geldiğini ve 77 oyla kabul edildiğini, ödeme yükümlülüğünün de kendilerine nasip olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Sanki burada Bursa bütçesini zarara uğratıyormuşum gibi bir algıyı tüm Türkiye'ye yaymak, en hafif tabiriyle iftiradır" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı 3. olağan toplantısı gerçekleştirildi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Yıldırım Beyazid Salonu'nda yapılan toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından yönetildi. Başkan Aktaş, meclis üyelerinin soruları üzerine, Rize'de inşa edilen meydana ilişkin sağlanan finansal destek ile Bursa'nın tanıtımına yönelik yapılan harcamalar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bana yapılan, açık seçik iftiradır"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı konusunda açık seçik iftiraya uğradığını ifade etti. İlgili meydana finansal destek sağlanması yönündeki kararın 2014 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alındığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Araştırın lütfen. Meclis karar almış. Konu, 2014 yılında belediye gündemine gelmiş. Sözkonusu inşaatın gerçekleştirilmesi yönünde protokol yapılması için dönemin belediye başkanı Recep Altepe'ye oy çokluğuyla yetki verilmiş. Karar, 14 ret oyuna karşılık 77 kabul oyu ile alınmış. Çalışmaları yapılmış, ödemek de bana nasip olmuş. Sanki burada Bursa bütçesini zarara uğratıyormuşum gibi bir duyguyu tüm Bursa'ya, Türkiye'ye yaymak en hafif tabiriyle iftiradır" diye konuştu.

Medyaya destek şehrin tanıtımı için

Başkan Alinur Aktaş, toplantıda medyaya verilen desteklere de değindi. Bursa'nın tanıtımı için farklı yayın organlarına objektif bir şekilde muhtelif desteklerin verildiğini kaydeden ve bu uygulamanın Türkiye'nin her yerinde benzer olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Bursa'nın seçilmiş belediye başkanıyım. Gezdiğim kanallarda, gazetelerde, medya mecralarında şehrimizi anlatıyorum. Çünkü Bursa'daki tekstilci de otomotivci de turizmci de esnaf da sorumluluğum altında. Şehrin reklamını yapmak, değişim ve dönüşümünü sağlamak, turizmini hareketlendirmek için belirli kaynaklar kullanılır. Dolayısıyla bunu sağlayan gazetelere, medya organlarına destek verilmesi kadar doğal bir şey yok" şeklinde konuştu.

BUSKİ'nin 2021 bütçesine onay

Meclis toplantısı öncesinde BUSKİ Genel Kurulu yapıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 gelir bütçesi 1 milyar 380 milyon TL olarak bağlanırken, gider bütçesi ise 1 milyar 280 milyon TL olarak belirlendi. - BURSA

Son dakika haberi | Rize'ye meydan Meclisin kararı
Son dakika haberi | Rize'ye meydan Meclisin kararı
Son dakika haberi | Rize'ye meydan Meclisin kararı
Son dakika haberi | Rize'ye meydan Meclisin kararı

Alinur Aktaş, 15 Temmuz, Bursa, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Rize'ye meydan Meclisin kararı - Son Dakika


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