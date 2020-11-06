Son dakika haberi! Şanlıurfa'da esnaf kısıtlamayı değerlendirdi - Son Dakika

Son dakika haberi! Şanlıurfa'da esnaf kısıtlamayı değerlendirdi

06.11.2020 17:03

Son dakika haber: Şanlıurfa'da esnaf kısıtlamayı değerlendirdi Esnaf gece kısıtlamasına destek verdi Şanlıurfa'da esnaf korona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu hizmet verilen iş yerlerine getirdiği kısıtlamaya destek verdi.

Şanlıurfa'da esnaf kısıtlamayı değerlendirdi

Esnaf gece kısıtlamasına destek verdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da esnaf korona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu hizmet verilen iş yerlerine getirdiği kısıtlamaya destek verdi.

Tüm Türkiye'de paket servisi hariç olmak üzere toplu hizmet verilen iş yerlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından getirilen kısıtlamaya Şanlıurfalı vatandaşlar destek verdi. Geçtiğimiz gün lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu gibi tüm işyerlerinde hizmetlerin saat 22: 00'de sona ermesi kararı alınmıştı.

Kafe işletmecilerinden Ali Puse, gece kısıtlamasının korona virüs ile mücadele için getirildiğini belirterek, "Biz şu şekilde düşünüyoruz. Alınan karar tabi ki virüsten korunmak içindir. Akşam 22.00 değil de gece 24.00 gibi kısıtlama olsaydı bizim için biraz daha iyi olurdu. Genelde gece saatlerinde iş yoğunluğumuz oluyor. Genel açıdan baktığımızda korona virüs için alınmış bir tedbir olduğu için olumlu görüyoruz" dedi.

İşletmeci Kenan Ericek ise "Uygulamayı yerinde buluyoruz. Sağlık açısından güzel bir önlem olacağını düşünüyoruz. Saat 22.00'den sonra bizim de paket servislerimiz başlıyor. Genellikle o saatten sonra paket servisi ile hizmet veriyoruz. Maalesef korona virüs şiddetli bir şekilde devam ediyor. Onun için ne kadar önlemlere riayet edilirse o korunmuş oluruz" şeklinde konuştu.

Ciğer ustası Kasım Demir, "Kısıtlama ile birlikte saat 22.00'den sonra paket servisleri ile hizmet veriyoruz. Son zamanlarda vakalarda yaşanan artış risk oluşturdu. Uygulamayı doğru ve yerinde buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Şanlıurfa'da esnaf kısıtlamayı değerlendirdi
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da esnaf kısıtlamayı değerlendirdi
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da esnaf kısıtlamayı değerlendirdi
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da esnaf kısıtlamayı değerlendirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa, Türkiye, Esnaf, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Şanlıurfa'da esnaf kısıtlamayı değerlendirdi - Son Dakika


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