- Silahla vurulan kartal kurtuldu, atmaca ise telef oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da silahla vurulması sonucu kanadı kırılıp yerinde kendiliğinden kaynayan kartal bitkin halde bulunup tedavi altına alındı, ancak aynı durumda olan bir atmaca ise telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Elazığ- Keban Karayolu üzerinde bitkin halde bir kartalı gören vatandaşlar, yardıma gitti. Hayvanın uçamadığını fark eden vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler kartalı vatandaşlardan teslim alarak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan kartalın çekilen röntgeninde daha önce ateşli silahla yaralanarak kanat kemiğinin kırıldığı ve tekrar kendiliğinden kaynadığı belirlendi. Kanadığını kullanabilen ama eskisi gibi uçamayan kartalın bitkin düşmesi nedeniyle hayvan hastanesinde bakıma alındı. Vitamin takviyesi ile genel durumu düzelmesi beklenen kartalın tekrar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edilerek koruma altına alınmasının sağlanacağı öğrenildi. Öteyandan yine aynı bölgede ateşli silahla yaralanma sonucu hastaneye getirilen atmacanın ise telef olduğu belirtildi.

"Genel durumunu düzeltmeye yönelik tedavi uygulayacağız"

Kartalın Keban yolunda bulunduğunu belirten FÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, "Oradan bize getirildi. Yapılan muayenelerde sağ kanadında kırık olduğu görüldü. Büyük bir ihtimalle ateşli silah yaralanması ile oluşmuş bir kırık görüldü. Yalnız eski bir vaka ve kemik kaynamış bir durumda. Kanadını kullanabiliyor ama eskisi gibi değil kısmen kullanabiliyor. Hayatını bu şekilde idame edecek. Genel durumu iyi. Tedavileri bittikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar'a teslim edilecek. Biz vitamin uygulamaları yapacağız. Yine serum bağlayacağız. Genel durumunu düzeltmeye yönelik tedaviler uyguluyoruz, kırık için herhangi bir tedavi uygulanmayacak. Zaten kırık kaynamış. Sadece genel durumunu düzeltmeye yönelik tedavi yapacağız" dedi.

"Hayvanlara yazık oluyor"

Kartaldan sonra da bir atmacanın geldiğini aktaran Han, "Atmacada da aldığımız röntgenlerde ateşli silahla yaralandığı saçma taneleri görülmüştü. Hayvanımız bugün öldü. Bu yüzden vatandaşlarımız duyarsız . Hayvanlara yazık oluyor. Her yıl bize onlarca kartal, atmaca, şahin ve martı ateşli silahla yaralanma ile geliyor. Bunların çoğu ölüyor. İnsanlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Bu gibi hayvanların eti yenmiyor. Doğanın dengesinin bozulmasına neden oluyorlar. Hayvanlara da yazık oluyor, buna karşın önlemlerin alınması gerektiğini söyleyebilirim" diye konuştu.