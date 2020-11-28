Son dakika haberi: Türkiye'de 20 milyon çocuk ve genç obezite ile karşı karşıya - Son Dakika

Son dakika haberi: Türkiye'de 20 milyon çocuk ve genç obezite ile karşı karşıya

28.11.2020 11:54

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'de 20 milyon çocuk ve genç obezite ile karşı karşıya Çocuk Sağlığı Uzm. Dr. Deniz: " Obezitenin aşırı yaygınlaşmasıyla ne yazık ki çocuklarda kalp rahatsızlığı sorunları başlamaktadır" "Yüzde 10 ile 25 arasında çocuk ve gençlerimiz, çocuk obezitesine yakalanmış durumdadır"...

Türkiye'de 20 milyon çocuk ve genç obezite ile karşı karşıya

Çocuk Sağlığı Uzm. Dr. Deniz:

" Obezitenin aşırı yaygınlaşmasıyla ne yazık ki çocuklarda kalp rahatsızlığı sorunları başlamaktadır"

"Yüzde 10 ile 25 arasında çocuk ve gençlerimiz, çocuk obezitesine yakalanmış durumdadır"

"Çağımızın obezite de en büyük sorunlarından bir tanesi Z kuşağıdır, ekran sürelerinin fazla olup hareketlerinin az olmasıdır. Zaten obezitenin en büyük nedeni, fazla yeme ve yediğini enerji olarak atamamadır"

ELAZIĞ - Türkiye İstatistik Kurumu verilerini referans alarak çocuk obezitesi hakkında istatistiksel veriler paylaşan Elazığ Mediline Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Deniz, Türkiye'de yaklaşık 20 milyona yakın genç ve çocukta obezite hastalığı olduğunu aktardı.

Elazığ Mediline Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Deniz, çocuk obezite hastalığı ile ilgili son verileri paylaşarak, önemli uyarılarda bulundu.

Günümüzde obezitenin, çocuklarda çok büyük bir sorun teşkil ettiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Deniz, " Özellikle çocuk obezitesi, çocuk obezite polikliniği çok yeni olan kavramlardır. İlk defa 2019 yılında Sağlık Bakanlığı'nın 'Çocuk Obezite Eylem Planı' çerçevesinde oluşturularak İzmir'de Çocuk Obezite Merkezi açıldı. Bizler de bu eğitimi alarak Elazığ'ımıza getirdik ve Çocuk Obezite Polikliniği olarak hizmet edeceğiz. Çocuk obezitesi, Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre, vücutta sağlığı bozacak şekilde aşırı yağ birikmesidir. Fazlası biriktiği zaman vücut içinde özellikle damar duvarlarında birikebiliyor, karaciğerde yağlanmaya sebep olabiliyor ve vücutta oluşan bu aşırı kilo yüküne bağlı olarak da zamanla bir takım sorunlar gelişmekte. Pankreasta insülinin çalışmasını bozarak esas çağımızın çok ciddi bir sorunu olan 'metabolik sendromuna' sebep olabiliyor. İnsülin direncini bozarak da şeker hastalığı oluşabiliyor" dedi.

"Türkiye'de yaklaşık 20 milyon çocuk ve genç obezite ve bu çok ciddi bir sorun"

Çocuklarda kalp rahatsızlığının hiç olmadığını ancak artan obezite ile birlikte bu hastalığın arttığına dikkat çeken Uzm. Dr. Deniz, " Bilindiği üzere eğer ailevi hiperlipidemi durumu yetişkin ve çocuklarda kalp rahatsızlıkları beklemiyoruz. Ancak obezitenin aşırı yaygınlaşmasıyla ne yazık ki çocuklara kalp rahatsızlığı sorunları başlamaktadır. Türkiye'de yapılmış obezite hastalarının TÜİK'in referans verilerine göre, çocuklarda yüzde 15, çocuk ve gençler beraber alındığında ise yüzde 25'lere kadar çıkmaktadır. Yani yüzde 10 ile 25 arasında çocuk ve gençlerimiz, çocuk obezitesine yakalanmış durumdadır. Bu da rakamsal olarak Türkiye'de yaklaşık 20 milyon çocuk ve genç demektir ve bu çok ciddi bir sorun" şeklinde konuştu.

"Obezitenin en büyük nedeni, fazla yeme ve yediğini enerji olarak atamamadır

Sağlık Bakanlığının çocuk obezite hastalığını önlemeye yönelik bir eylem planı oluşturduğunu ve ailelerin de bu konuda bilinçlenmesi gerektiğin vurgulayan Deniz, "Çağımızda obezite oluşmasındaki en büyük sorun Z kuşağıdır. Ne yazık ki Z kuşağının ekran süresi fazla olup hareketlerinin az olmasıdır. Zaten obezitenin en büyük nedeni, fazla yeme ve yediğini enerji olarak atamadır. Dolayısıyla kolesterol ve yağ birikimi bu şekilde oluşmaktadır. Çocuklarımıza çok ciddi bir risk altında. Buna bağlı olarak da Sağlık Bakanlığı çocuk obezitesi için bir eylem planı oluşturmuştur. Buna göre çocuklarımızın daha fazla aktivite yapması, daha az ekran sürelerinin, daha fazla bilinçli ailelerinin oluşturulması için bir eylem planı mevcuttur. Bizler de çocuk obezitesi için, Elazığ'da çocuk obezitesi polikliniğimizde diyetisyen arkadaşımızla beraber inşallah vatandaşlarımıza bu hizmeti sunacağız"ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Türkiye'de 20 milyon çocuk ve genç obezite ile karşı karşıya
Son dakika haberi: Türkiye'de 20 milyon çocuk ve genç obezite ile karşı karşıya
Son dakika haberi: Türkiye'de 20 milyon çocuk ve genç obezite ile karşı karşıya
Son dakika haberi: Türkiye'de 20 milyon çocuk ve genç obezite ile karşı karşıya

Türkiye, Obezite, Çocuk, Kalp, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi: Türkiye'de 20 milyon çocuk ve genç obezite ile karşı karşıya - Son Dakika


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