Son dakika haberi | Ukraynalı şarkıcı Jamala, savaş mağduru çocuklar için söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Ukraynalı şarkıcı Jamala, savaş mağduru çocuklar için söyledi

29.06.2022 22:14
Son dakika haberi | Ukraynalı şarkıcı Jamala, savaş mağduru çocuklar için söyledi

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'da Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ile Savaşsız Çocukluk (Childhood Without War) proje yönetimi iş birliğinde düzenlenen Jamala konserine ilgi yoğun oldu.

ANTALYA'da Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ile Savaşsız Çocukluk (Childhood Without War) proje yönetimi iş birliğinde düzenlenen Jamala konserine ilgi yoğun oldu. Ukraynalı çocuklara destek amaçlı planlanan konsere, Antalya'da barınan savaş mağduru Ukraynalı çocuklarla, kentte yerleşik yaşayan Ukraynalı aileler ve çocukları katıldı.

Ankara merkezli SGDD-ASAM ile Childhood Without War proje yönetimi tarafından Ukrayna'da devam eden savaştan etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla Antalya'da açık hava tiyatrosunda gerçekleşen etkinlikte, 2016 yılı Eurovizyon Şarkı Yarışması birincisi Ukraynalı Jamala sahneye çıktı. Geceye, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan çocukların yanı sıra, Antalya'da aileleriyle birlikte yerleşik yaşayan Ukraynalı çocuklar katıldı. Konser öncesi Ukraynalı çocukların yaptıkları dans gösterisi ilgi ile izlendi.

Jamala'nın şarkılarına Ukraynalı çocuklar da eşlik etti. Konsere Ukrayna vatandaşları ellerinde 'No War' yazılı dövizlerin yanı sıra ülke bayraklarıyla katıldı.Konser öncesi düzenlenen basın toplantısında savaşla ilgili düşüncelerini anlatan Jamala, konuşmasına 5 farklı dilde selam verip son olarak 'Selamün Aleyküm' dedi. Rusya'nın başlattığı savaşın çocukları derinden etkilediğini belirten Jamala, "Dört ay boyunca dünyanın farklı noktalarında bulundum. Dünyanın farklı yerlerinde Ukrayna'ya destek sözleri duydum" dedi.HİBE SİHALAR İÇİN TEŞEKKÜR ETTİTürkiye'nin Ukrayna'ya desteğine minnattar olduğunu vurgulayan Jamala, BAYKAR firmasının 3 TB2 SİHA hibe etmesine de teşekkür etti. Antalya'da barınan Ukraynalı çocuklarla önceki gün birlikte olduğunu, her birinin gözlerine baktığında birer yetişkin gördüğünü vurgulayan Jamala, sözlerini şöyle sürdürdü;"Ailemde savaşı yaşayan dördüncü nesil kadınım. Daha önce ninem de Kızılordudan kaçmak için aynı şeyleri yaşadı. Bu konserin gelirinin yetim çocuklara ulaşacağını bilmek beni mutlu ediyor. Bu akşam bir de Türkçe şarkı söyleyeceğim. Türkiye'ye ayrıca teşekkür edip minnettarlığımı göstermek isiyorum."KONSOLOS RUSTAMOV: JAMALA'YA TÜRKİYE'DE VE UKRAYNA'DA SAYGI DUYUYORLAR

Antalya Ukrayna Konsolosu Emir Rustamov ise "Antalya'da Jamala hanımla tanışmak ve Ukrayna'yı burada temsil etmek benim için onurdur. Çocuklar için bir konser düzenlemek güzel bir şey. Konsere destek veren herkese teşekkür ederim. Jamala bizim için çok önemli bir sanatçıdır. 2016 yılında Eurovizyon Şarkı Yarışması'nda kazandığı şarkı Kırım dilindeydi. Bu yüzden Jamala hanıma Türkiye'de ve Ukrayna'da saygı duyup önem veriyorlar" dedi.


YORUMLAR
500
NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi başladı! İşte açıklamalar NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi başladı! İşte açıklamalar Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle maça çıkamayan Erik Botheim için Galatasaray harekete geçti Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle maça çıkamayan Erik Botheim için Galatasaray harekete geçti
Kaynak: DHA

Çocukluk, Ukrayna, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ukraynalı şarkıcı Jamala, savaş mağduru çocuklar için söyledi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
21:38 DSÖ, koronavirüse karşı uyardı: Salgın henüz bitmedi
18:34 Ali Babacan: 4 kişilik bir ailede herkes asgari ücretle çalışsa dahi aile yoksulluk sınırının altında
20:56 Yasak aşkını kabul eden Sinop Boyabat Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Şefik Çakıcı, istifa etti
20:35 Brentford'den Acun Ilıcalı'ya rekor teklif! 23 milyon euroyu gözden çıkardı
20:01 Dezenformasyon yasası görüşmeleri yeni yasama yılına kaldı
19:56 Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal'ı 4-2 mağlup etti
19:55 NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi başladı! İşte açıklamalar
19:32 Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle maça çıkamayan Erik Botheim için Galatasaray harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 22:21:36. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Ukraynalı şarkıcı Jamala, savaş mağduru çocuklar için söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement