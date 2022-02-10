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ABD'de kurtarma tatbikatı gerçek operasyona dönüştü - Son Dakika

ABD'de kurtarma tatbikatı gerçek operasyona dönüştü

10.02.2022 17:23
ABD'de kurtarma tatbikatı gerçek operasyona dönüştü

ABD'nin Missouri eyaletinde tatbikat yapan itfaiye ekibi, buz tutan göle düşen 2 gencin yardımına koşarak kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

ABD'nin Missouri eyaletinde tatbikat yapan itfaiye ekibi, buz tutan göle düşen 2 gencin yardımına koşarak kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

ABD'nin Missouri eyaletinde 2 genç, donan Creve Coeur Gölü'nün üzerinde koştuğu sırada buz çatladı. Göle düşerek donma tehlikesi yaşayan gençlerin imdadına ise bölgede tatbikat yapan itfaiye ekibi yetişti. İtfaiye ekibi, 300 metre ileride suya düşen gençleri fark ederek kurtarma operasyonu başlattı. Ekipmanlarıyla birlikte bölgeye ulaşan ekip, dakikalar içinde gençleri kurtarmayı başardı. O anlar havadan saniye saniye kaydedildi.

Tatbikatta görevli Steve Rinehart, "Eğitim modundan kurtarma moduna geçtik" dedi.

İtfaiyeci ve sağlık görevlisi David Herman ise, "Çok zamanımız yoktu. Oraya vardığımızda zaten tutunma kabiliyetlerini yitiriyorlardı, hiçbir şeye tutunamıyorlardı" diye konuştu.

(İHA)

ABD'de kurtarma tatbikatı gerçek operasyona dönüştü
ABD'de kurtarma tatbikatı gerçek operasyona dönüştü
ABD'de kurtarma tatbikatı gerçek operasyona dönüştü

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Missouri, Tatbikat, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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