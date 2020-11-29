Son dakika haberleri | Aile mahkemesinden çocuğun soyadını belirleme hakkını anneye de tanıyan karar - Son Dakika

Son dakika haberleri | Aile mahkemesinden çocuğun soyadını belirleme hakkını anneye de tanıyan karar

29.11.2020 11:37

Son dakika gündem haberi: Ankara 4. Aile Mahkemesi, velayeti annede olan çocuğun annenin soyadını alması istemiyle açılan davanın kabulünü kararlaştırdı.

Ankara 4. Aile Mahkemesi, velayeti annede olan çocuğun annenin soyadını alması istemiyle açılan davanın kabulünü kararlaştırdı.

Gerekçeli karara göre, G.M.S. isimli kadın ile Azerbaycanlı C. Balayev 2013'te evlendi. Çift, kısa süre sonra boşanma davası açarken 2014'te müşterek çocukları dünyaya geldi. Boşanma davasını karara bağlayan Manavgat Aile Mahkemesi, babanın hiç görmediği çocuğun velayetini anneye verdi.

Anne G.M.S, geçen yıl çocuğun Balayev olan soyadını kendi soyadıyla değiştirmek için Ankara 4. Aile Mahkemesinde dava açtı.

Dava dilekçesinde ortak çocuğun babasını bir gün bile görmediği, babanın çocuğunu görmeye gelmediği, aramadığı, çocuğun da neden soyadının annesinin soyadıyla farklı olduğunu sorguladığı ifade edildi.

Dava dilekçesinin tebliğ edildiği davalı eski eş herhangi bir beyanda bulunmazken yargılama sırasında tanık olarak dinlenen kişi de davacı kadının beyanlarını doğruladı.

Yargılama sonucunda Hakim Serpil Aydın, davayı kabul ederek 6 yaşındaki çocuğun Balayev olan soyadının annenin soyadıyla değiştirilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, çocuğun yüksek yararını göz önüne aldı

Mahkemenin gerekçeli kararında davacı kadının, velayet hakkının kullanımından kaynaklı olarak çocuğuna kendi soyadını vermeyi istediği belirtildi.

Çocuğun soyadını belirleme hakkının da velayet hakkı kapsamında kaldığı kaydedilen gerekçeli kararda şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Aynı hukuksal konumda olan erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soyadını belirleme hakkının kadına tanınmamasının velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete dayalı farklı bir muamele teşkil edeceği, evlilik birliği içinde doğan çocuğun taşıdığı ailenin soyadını evlilik birliğinin sona erdirilmesi ile kendisine velayet hakkı tevdi edilen annenin kendi soyadı ile değiştirmesini engelleyici yasal bir düzenlemenin bulunmadığı ve çocuğun soyadı değişmekle kişisel durumun değişmeyeceği açıktır."

Kararda, çocuğun annesiyle aynı soyadı taşımaması nedeniyle kendi kendisini sorguladığı ve bunun çocuğun psikolojisini etkilediği ifade edildi.

Kararda, çocuğun yüksek yararı göz önüne alınarak soyadının annenin soyadıyla değiştirilmesinin haklı neden olduğu kaydedildi.

Avukat Bilici'nin değerlendirmeleri

Davacı kadının avukatı Fırat Bilici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın erkek arasındaki eşitliği sağlamak adına Anayasa Mahkemesinin de bu konuda verdiği bir karar bulunduğunu söyledi.

Bilici, şunları dile getirdi:

"Erkek, velayet kendisinde kaldığı zaman soyadını çocuğuna verebiliyordu ama bugüne kadar kadına böyle bir hak tanınmamıştı. Anayasa Mahkemesinin kararından sonra şansımızı denedik ve boşanma davasından sonra kadının soy ismini çocuğuna verebilmesi için isim davası açtık. Bu, nüfus kaydının düzeltilmesi davası değil, isim davasıydı."

Mahkemenin tanık beyanları, Anayasa Mahkemesinin kararı ve Yargıtayın son zamanlardaki içtihatlarını dikkate alarak davayı kabul ettiğini belirten Bilici, "Zaten bu da cinsiyet ayrımcılığı yapılmamasının gereğiydi." diye konuştu.

Son dakika haberleri | Aile mahkemesinden çocuğun soyadını belirleme hakkını anneye de tanıyan karar
Son dakika haberleri | Aile mahkemesinden çocuğun soyadını belirleme hakkını anneye de tanıyan karar
Son dakika haberleri | Aile mahkemesinden çocuğun soyadını belirleme hakkını anneye de tanıyan karar
Son dakika haberleri | Aile mahkemesinden çocuğun soyadını belirleme hakkını anneye de tanıyan karar

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Aile mahkemesinden çocuğun soyadını belirleme hakkını anneye de tanıyan karar - Son Dakika


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