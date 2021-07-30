Üye Girişi
Son dakika haberleri | AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu Açıklaması

30.07.2021 16:14
Son dakika haberleri | AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ülkemizin farklı noktalarından çıkan orman yangınlarıyla gerçekten hepimizin içi, ciğerleri, yüreği yanıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ülkemizin farklı noktalarından çıkan orman yangınlarıyla gerçekten hepimizin içi, ciğerleri, yüreği yanıyor. Buradan birilerinin siyasi çıkar elde etmesi mümkün değil. Buradan birilerinin kendine rant devşirmesi mümkün değil." dedi.

Karaaslan, Asarcık Gençlik Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Asarcık İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü dile getirdi.

Bir yandan saha çalışmalarını gerçekleştirirken bir yandan da Türkiye'nin dört bir yanında çok ciddi mücadeleler verildiğini belirten Karaaslan, "Ülkemizin farklı noktalarından çıkan orman yangınlarıyla gerçekten hepimizin içi, ciğerleri, yüreği yanıyor. Buradan birilerinin siyasi çıkar elde etmesi mümkün değil. Buradan birilerinin kendine rant devşirmesi mümkün değil. Öyle hassas bir konu ki hepimizin ortak hareket etmesi, hepimizin ortak düşünmesi ve aynı noktada birbirine gayret vererek, güç vererek ilerlemesi lazım." ifadelerini kullandı.

Olayın arkasında neyin olduğunun çok yönlü araştırıldığını aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları var. Önce Manavgat'ta başladı. Adana'da, Osmaniye'de, Muğla'da, Marmaris'te, Datça'da, Bodrum'da, her yerde. Dolayısıyla bunların araştırılması bir yandan devam ederken, bir yandan da birileri bunu kullanarak, 'Uçak yokmuş, helikopter yokmuş, gelmemiş, gitmemiş' üzerinden siyaset oluşturmaya çalışıyor. Herhalde Türkiye'de en çok eksikliğini hissettiğimiz şey, ülkemizin genelini ve geleceğini, yarınlarını ilgilendiren konularda bile bu kadar maalesef art niyetli cephe oluşması. Bölgede 45 helikopter, 5 uçak, İHA'larla yapılan orman alanlarındaki incelemeler, 100'den fazla arazöz, 280 tanker, 660 dozer, 10 bin 500 işçi ve itfaiye ekibi, 6 bin 400 orman memuru, 4 bin 110 teknik eleman ile devletin çalışması var."

Karaaslan, Kovid-19 salgını nedeniyle herkesin aşı olması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda herkesin duyarlı ve bilinçli davranmasını istedi.

Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Hisarcık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, araçlarıyla alevlerin ortasında kaldı 17:28 Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, araçlarıyla alevlerin ortasında kaldı Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı 17:14 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı 17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı 16:41 Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı Manavgat yangınında ölen Gardaş çiftine yürek burkan veda! Bakanlar tabutları omzunda taşıdı 16:29 Manavgat yangınında ölen Gardaş çiftine yürek burkan veda! Bakanlar tabutları omzunda taşıdı Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! 15:41 Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi
Son Dakika! Erdoğan'dan 14:43 Son Dakika! Erdoğan'dan "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna cevap: Kabine toplantısında ele alacağız Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki 14:20 Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki

Son Dakika Haberleri
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:27 Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, araçlarıyla alevlerin ortasında kaldı
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
16:58 Samsun mavi renge dönebilmek için kampanya başlattı! Korona aşısı olan hediye kazanabilecek
16:41 Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı
16:32 YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı bir giriş yaptı
15:55 Becali büyük bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım
15:41 Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı         
17:24
PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu teslim olan anne, HDP'lilerin skandal soğan sözlerini hatırlatıp: Sözünüzü tutun PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu teslim olan anne, HDP'lilerin skandal soğan sözlerini hatırlatıp: Sözünüzü tutun         
17:13
Samsun mavi renge dönebilmek için kampanya başlattı! Korona aşısı olan hediye kazanabilecek Samsun mavi renge dönebilmek için kampanya başlattı! Korona aşısı olan hediye kazanabilecek         
16:59
Minecraft oyuncusu, okyanusun ortasına devasa bir yapı inşa etmek için 6 ay harcadı Minecraft oyuncusu, okyanusun ortasına devasa bir yapı inşa etmek için 6 ay harcadı         
16:35
Becali büyük bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım Becali büyük bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım         
15:56
Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı         
14:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor         
14:38
Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi         
14:02
Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı         
13:57
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar         
11:50
Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu         
11:41
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 17:36:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement