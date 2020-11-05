Son dakika haberleri! Almadığı hizmet için açtığı davayı 7 yıl sonra kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Almadığı hizmet için açtığı davayı 7 yıl sonra kazandı

05.11.2020 16:35
Son dakika haberleri! Almadığı hizmet için açtığı davayı 7 yıl sonra kazandı, System.String[]

Son dakika haber: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) kanalizasyon sistemi olmayan mahalleden atık su bedeli aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) kanalizasyon sistemi olmayan mahalleden atık su bedeli aldı. Bu duruma tepki gösteren mahalle sakini ise 7 yıldır verdiği hukuk savaşını kazandı. Atık su bedeline tepki gösteren ve 7 yıldır hukuk savaşı veren Erdoğan Erdoğan, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon hizmeti vermeden benden bu bedeli yıllardır alıyor. Bende bu haklı davamı 7 yılın sonunda kazandım" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), kanalizasyon sistemi olmayan mahalle abonesinden atık su bedeli aldı. Sakarya Büyükşehir Bediyesine defalarca söylemesine rağmen geri dönüş alamayan mahalle sakini Erdoğan Erdoğan hakkını mahkemede aradı. Erenler ilçesi Kozluk Mahallesinde ikamet eden Erdoğan, haksızlık karşısında sessiz kalmayarak, herhangi bir hizmet almadan atık su bedeli ödediğini belirterek dava açtı. 7 yıldır uğraş verdiği mahkemeyi kazanan Erdoğan, bu durumda olan yaklaşık 10 bin hanenin olduğunu ve haklarını ise mahkeme yoluyla savunabileceklerini belirtti.

"Olmayan bir hizmetin bedeli olamazdı"

Sakarya Büyükşehir'e açtığı davayı 7 yıl sonra kazanan ve başka bir ildeki durumdan etkilenerek dava açtığını belirten mahalle sakini Erdoğan Erdoğan, "Yaklaşık 30 yıldır Erenler Kozluk Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Bu 7 yıl sonra kazandığım dava da 2018 Kasım ayında Yargıtay Ankara'da bir tüketicinin Büyükşehir Belediyesine 2014 yılında açtığı davası şu; mermer işi yapan bir iş yerinin yaptığı işlemle atık su bedeli adı altında firmadan çok büyük bir para almış ve bunu mahkemeye taşımış, Yargıtay ise Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon hizmeti vermiyorsa bu parayı alamaz kararı. Bende bu karar ulaştım ve SASKİ'ye aynı durumda olduğumu ve bu bedellerin tarafıma ödenmesi konusunda yazılı dilekçede bulundum ancak yazılı dilekçem kabul edilmedi. Bu durumu bende Adapazarı tüketici heyetine taşıdım. Hakem heyeti bir yıl sonra ret kararı verdi. Yargıtay kararına rağmen bu Yargıtay kararını Sakarya 4. Asliye Mahkemesine götürdüm. Bu süreçte çok yoruldum ve mücadele azmimi bırakmadım inandığım davada çünkü olmayan bir hizmetin bedeli olamazdı" dedi.

"Sakarya Büyükşehir Belediyesi başkanlığına yazılı dilekçe sundum kabul görmediler"

Sakarya Büyükşehir Belediyesine yazılı dilekçe sunan ve dilekçenin kabul görmediğini belirten Erdoğan, "Bununla alakalı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 Balıkesir mitinginde şöyle bir ifadesi vardı, 'Sevgili Balıkesirliler duydum ki atık su bedellerinden şikayetçisiniz. İnşallah Balıkesir'i kazandığımızda bu atık su bedellerin iadesi konusunda çalışma yapacağız' deme ifadesini Sakarya Büyükşehir Belediyesi başkanlığına tekrar yazılı olarak başvurmama rağmen bu dava sürecinde yine kabul görmediler ve gereğini yapmadılar. Dava sürecinde en son bilirkişi atandı ve raporda da bilirkişi bizim haklı olduğumuzu teyit etti. Raporunda da kanunlara ve yönetmeliklere uygun olmadığını ve kanundaki yönetmelikleri sağlamadığı için geri iadesi gerektiğini ve 2010'da çıkan kanundan önce kanal katılım payı aldığını ifade etti" diye konuştu.

"Bu haklı davamı 7 yılın sonunda kazandım"

7 yıllık davasında SASKİ avukatlarının savunmalarına rağmen hakimin davayı kabul ettiğini belirten Erdoğan, "Bugün görülen celsede ise SASKİ'nin iki tane avukatı ve bir polis vardı. SASKİ'nin avukatlarının savunmalarına rağmen ve benimde yaptığım savunma ile hakim davanın kabulüne karar verdi. Bundan sonra ise hakim bir ay içerisinde gerekçeli kararı yazacak daha sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi karar tebliğ edildikten 7 gün sonra şahsımdan 2014'ten beri kesilen atık su bedelini faizi ile geri iadesi, mahkeme masraflarının geri ödenmesi ile alakalı işlemleri yapmak zorunda kalacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon hizmeti vermeden atık su hizmeti vermeden ve vidanjör hizmeti vermeden benden bu bedeli yıllardır alıyor. Bende bu haklı davamı 7 yılın sonunda kazandım" şeklinde konuştu.

"Benim gibi mağdur olan yaklaşık 10 bin abone olduğunu gördüm"

Yaptığı araştırmalar sonucunda kendi gibi yaklaşık 10 bin kişinin bu durumdan mağdur olduğunu belirten Erdoğan, "TÜİK'ten ben Sakarya civarındaki köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerlerin belgesini aldım ve kendi yaptığım araştırmalar sonucunda benim gibi mağdur olan yaklaşık 10 bin abone olduğunu gördüm" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Son dakika haberleri! Almadığı hizmet için açtığı davayı 7 yıl sonra kazandı
Son dakika haberleri! Almadığı hizmet için açtığı davayı 7 yıl sonra kazandı
Son dakika haberleri! Almadığı hizmet için açtığı davayı 7 yıl sonra kazandı
Son dakika haberleri! Almadığı hizmet için açtığı davayı 7 yıl sonra kazandı
Son dakika haberleri! Almadığı hizmet için açtığı davayı 7 yıl sonra kazandı
Son dakika haberleri! Almadığı hizmet için açtığı davayı 7 yıl sonra kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Almadığı hizmet için açtığı davayı 7 yıl sonra kazandı - Son Dakika


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