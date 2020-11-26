Son dakika haberleri! Avustralya Afgan sivillerin öldürülmesine adı karışan 10 askeri görevden aldı - Son Dakika

Avustralya Savunma Bakanlığı, Afganistan'da görev yaptıkları dönemde 39 Afgan sivilin kasten öldürülmesiyle ilgili oldukları belirlenen 10 askerin görevine son verdi.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) Tümgeneral Paul Brereton tarafından hazırlanan ve 2005 ve 2016 yılları arasında Afganistan'da gözaltına alınan 39 sivili, Avustralyalı askerlerin kasten öldürdüğüne dair "inandırıcı deliller" içeren raporun ardından Avustralya Savunma Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, raporda yer verilen olaylarla bağlantıları olduğu ileri sürülen Özel Hava Servisi Alayı'ndan 10 askeri görevden aldı.

Askerlerin, Tümgeneral Brereton'un raporunda Federal Polise sevk edilmesini önerdiği 19 personel arasında olmadığı ancak Özel Kuvvetler askerleri tarafından işlendiği iddia edilen cinayetlere tanık oldukları belirtildi.

Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Tümgeneral Brereton'un yaklaşık 4 yılda tamamladığı raporda, Avustralyalı tecrübeli askerlerin gözaltına alınan Afgan sivilleri acemi askerlere deneyim kazanmaları amacıyla kasten öldürttüklerine dair "inandırıcı delillerin" bulunduğuna yer verildi.

Avustralya'nın Afganistan'daki mağdurların ailelerine tazminat ödemesi gerektiğine dikkat çeken rapor, toplam 36 olayın cezai soruşturmasının yapılması için 19 askerin Avustralya Federal Polisine (AFP) sevk edilmesini tavsiye ediyor.

Raporun yayımlanmasının ardından Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Afganistan halkından özür dilerken, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yaşananlardan dolayı üzüntüsünü dile getirmişti.