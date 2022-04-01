Son dakika haberleri... BEDAVA TATİLİN ADRESİ ÇARDAKLARIN YIKIMI, YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri... BEDAVA TATİLİN ADRESİ ÇARDAKLARIN YIKIMI, YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

01.04.2022 09:59

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'da, lüks otellerin yanı başında denize sıfır yapılan 700 çardak için deniz kaplumbağalarının yuvalarına zarar verdiği ve 1'inci derece sit alanında olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı.

ANTALYA'da, lüks otellerin yanı başında denize sıfır yapılan 700 çardak için deniz kaplumbağalarının yuvalarına zarar verdiği ve 1'inci derece sit alanında olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Aksu Belediyesi ise ocak ayında yapılması beklenen yıkım için yeni tarih verdi. Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya, "Belediye ile görüştüm. Yıkımın kesin olduğunu söylediler" dedi.

Aksu ilçesindeki 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, geçen yıl Mart ayında Cumhurbaşkanı kararı ile 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalanma alanı' ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerindeki binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki çardaklarla ilgili ocakta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yıkım kararı alındı. Karar, Aksu Belediyesi'ne gönderildi. Kararı duyan bazı tatilciler, bölgeye gelerek çardaklarını söktü fakat aylar geçmesine rağmen kalan diğer çardaklara konulmadı. Son olarak Aksu Belediyesi'nden konu ile ilgili yeni adım geldi. Daha önce 29 Ocak olarak duyurulan yıkım kararının, bu kez 29 Nisan'da uygulanacağı bölgeye asılan pankartla bildirildi.

'MECBUREN ARTIK YIKILACAK'

Çardak sahiplerinin bir araya gelerek kurduğu Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği'nin başkanı Abdullah Kaya da yıkımın kesin gerçekleşeceğini söyledi. Bazı tatilcilerin çardaklarını sökerek götürdüğünü ve kendilerine 'Ne zaman tatil yapabiliriz?' sorusunun geldiğini belirten Kaya, "Cumhurbaşkanlığı'ndan karar geldi, yıkılacak. Devletimize karşı gelmeyiz. Aksu Belediyesi ile görüştüm. Yıkımın kesin olduğunu söylediler. Bizler, deniz kaplumbağalarına kesinlikle zarar vermiyoruz hatta koruyoruz ancak alan sit alanı ilan edilince yapılacak bir şey kalmadı. Mecburen artık yıkılacak" dedi.

Öte yandan deniz kaplumbağalarının yumurtalarına zarar verdiği gerekçesiyle daha önceki yıllarda araç girişinin yasaklandığı kumlukta, sürüş yapıldığı ve geride lastik izlerinin kaldığı görüldü. Özellikle bu sürüşlerin deniz kıyı çizgisine yakın yerlerde yapılmasının, yuvalara ve yumurtalara zarar verdiği biliniyor.

Son dakika haberleri... BEDAVA TATİLİN ADRESİ ÇARDAKLARIN YIKIMI, YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
Son dakika haberleri... BEDAVA TATİLİN ADRESİ ÇARDAKLARIN YIKIMI, YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
Son dakika haberleri... BEDAVA TATİLİN ADRESİ ÇARDAKLARIN YIKIMI, YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
Son dakika haberleri... BEDAVA TATİLİN ADRESİ ÇARDAKLARIN YIKIMI, YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
Son dakika haberleri... BEDAVA TATİLİN ADRESİ ÇARDAKLARIN YIKIMI, YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
Son dakika haberleri... BEDAVA TATİLİN ADRESİ ÇARDAKLARIN YIKIMI, YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
Son dakika haberleri... BEDAVA TATİLİN ADRESİ ÇARDAKLARIN YIKIMI, YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
Son dakika haberleri... BEDAVA TATİLİN ADRESİ ÇARDAKLARIN YIKIMI, YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
Son dakika haberleri... BEDAVA TATİLİN ADRESİ ÇARDAKLARIN YIKIMI, YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
Son dakika haberleri... BEDAVA TATİLİN ADRESİ ÇARDAKLARIN YIKIMI, YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
Son dakika haberleri... BEDAVA TATİLİN ADRESİ ÇARDAKLARIN YIKIMI, YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
Son dakika haberleri... BEDAVA TATİLİN ADRESİ ÇARDAKLARIN YIKIMI, YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
Son dakika haberleri... BEDAVA TATİLİN ADRESİ ÇARDAKLARIN YIKIMI, YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
Son dakika haberleri... BEDAVA TATİLİN ADRESİ ÇARDAKLARIN YIKIMI, YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... BEDAVA TATİLİN ADRESİ ÇARDAKLARIN YIKIMI, YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... BEDAVA TATİLİN ADRESİ ÇARDAKLARIN YIKIMI, YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ - Son Dakika
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