Burkina Faso'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'si çocuk olmak üzere 160'a yükseldi.
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun Nijer sınırında yer alan Yagha bölgesine bağlı Solhan köyünde dün gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 160'a yükseldi. Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenler arasında 20 çocuk bulunduğunu açıkladı. Ülkedeki saldırının ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.
(İHA)
Kaynak: İHA
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