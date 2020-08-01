Son dakika haberleri! CHP Heyeti, İYİ Parti, BBP, DP ve DSP heyetiyle bayramlaştı
Son dakika haberi... CHP Parti Meclisi Üyesi Lale Karabıyık başkanlığındaki CHP Heyeti, İYİ Parti, BBP, DP ve DSP heyetiyle videokonferans yoluyla bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 03:02
Kaynak: AA
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