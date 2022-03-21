Son dakika haberleri... Doğa Koleji, Türkiye Liseler Voleybol Şampiyonu oldu - Son Dakika

Doğa Koleji Ankara İncek Kampüsü Anadolu Lisesi ve Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü Anadolu Lisesi final maçı karşılaşmasında Acıbadem Kampüsü, 3-0'lık skorla voleybolda Türkiye şampiyonu oldu.

Doğa Koleji açıklamasına göre, Türkiye Liseler Voleybol Şampiyonası 14-18 Mart'ta Adana'da gerçekleştirildi.

Akademik başarılarının yanında, Türkiye ve dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde eden sporcu nesiller yetiştiren Doğa Koleji, Türkiye Liseler Arası Voleybol Şampiyonası finalinde "üstün" başarı gösterdi.

Finalde tüm rakiplerini yenen Doğa Koleji Ankara İncek Kampüsü Anadolu Lisesi ile Acıbadem Kampüsü Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0'lık skorla Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü Anadolu Lisesi kazandı.

Türkiye ve ISF (Dünya Okul Sporları Federasyonu) dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde ederek sporcu nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir misyon üstlenen Doğa Koleji, Türkiye Liseler Arası Voleybol Şampiyonası finalinde bunu bir kez daha kanıtlamış oldu. ISF tarafından organize edilen okul spor faaliyetlerinde farklı branşlarda 6 Dünya Şampiyonluğu bulunan tek okul olan Doğa Koleji, elde ettiği bu başarı ile Türkiye şampiyonu olan takımların katıldığı Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü Anadolu Lisesi, Türkiye'yi 19-27 Haziran 2022'de Brezilya'nın Foz do lguaçu kentinde yapılacak ISF Liseler Voleybol Şampiyonası'nda temsil edecek.

"İki takım da bizim için şampiyon"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, sadece akademik başarılara değil, öğrencilerinin gelişimlerine katkı sağlayan spor eğitimine ve başarılarına da önem verdiklerini belirtti.

Eryaman "Bu gururu bizlere yaşatan her iki takımımızı da tebrik ediyorum. Acıbadem ve Ankara İncek Kampüsü voleybol kız takımlarımız bizlere bu sene farklı bir heyecan yaşattılar. Her iki okulumuz da yarı finalde rakiplerini yenerek final maçını birlikte oynadılar. İki takım da bizim için şampiyon. Bir kez daha bizlere bu gururu yaşatan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, antrenörlerimize, idarecilerimize ve onların bu başarılarına çok büyük katkısı ve desteği olan spor koordinatörlüğümüze teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.