Son dakika haberleri! EGİAD-Slovenya işbirliği - Son Dakika

Son dakika haberleri! EGİAD-Slovenya işbirliği

Son dakika haberlerine göre Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo ve İzmir Slovenya Fahri Konsolosu Mazhar İzmiroğlu ile bir araya gelen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, Slovenya ve İzmir'in güçlü sektörlerinde çalışan iş insanlarını bir araya getirip ticaret hacmini...

Son dakika haberleri! EGİAD-Slovenya işbirliği, System.String[]

Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo ve İzmir Slovenya Fahri Konsolosu Mazhar İzmiroğlu ile bir araya gelen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, Slovenya ve İzmir'in güçlü sektörlerinde çalışan iş insanlarını bir araya getirip ticaret hacmini artırmaya çalışacaklarını belirterek, "Slovenya bizler için en önemli ekonomik ortak olmaya adaydır" dedi.

İhracatçı üye firmalarına ticari bilgilendirme ve pazar araştırması imkanı sunan ve bu kapsamda yurt dışına çeşitli aralıklarla ticari heyet programları organize eden EGİAD, Covid-19 sonrası ihracat ve ticaret çalışmalarına hazırlık sebebiyle büyükelçilik düzeyinde temaslara devam ediyor. 2017'de Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya iş gezisi düzenleyen EGİAD, önceki gün Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo ve İzmir Slovenya Fahri Konsolosu Mazhar İzmiroğlu ile bir araya geldi. İkili ilişkileri pekiştiren görüşme, EGİAD Başkanı Mustafa Aslan liderliğinde gerçekleşti.

"Türk iş dünyası için büyük bir ortak olabilir"

EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Slovenya ve İzmir'in güçlü sektörlerinde çalışan iş insanlarını bir araya getirerek ticaret hacmini artırmaya çalışacaklarını belirtti. Aslan, 3 yıl önce EGİAD'ın gerçekleştirdiği Slovenya ziyaretinin birtakım çıktılarını paylaştı. EGİAD Başkanı burada yaptığı konuşmada, Avrupa'nın en çalışkan ülkelerinden biri olan Slovenya'nın, Türk iş dünyası için büyük bir ortak olabileceğinin altını çizerek, "Bizler için en önemli ekonomik ortak olmaya adaydır" dedi. Yüksek eğitimli insan kaynağı, coğrafi ve doğal güzellikleri ile Slovenya'nın Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu bildiren EGİAD Başkanı Aslan, "Biz EGİAD'lı iş dünyası olarak, özel sektör olarak Sloven dostlarımızla güçlerimizi birleştirmek, daha kapsamlı bir ekonomik ilişki geliştirmek istiyoruz. Bu görüşme önemli adımların atılmasını ve devamını sağlayacaktır. Bugün burada bir araya gelmemiz, ilişkilerimizi ileri seviyelere çıkarma niyetimizi ortaya koymaktadır. İki ülke arasında tarihte hiçbir savaşın yaşanmamış olması ve Slovenya'nın 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasından sonra kendisini ilk tanıyan ülkelerin başında Türkiye'nin geliyor olması iki ülke arasındaki iyi niyetin yıllara dayandığını göstermektedir" diye konuştu.

"Türkiye için stratejik öneme sahip"

Yüksek eğitimli insan kaynağı, coğrafi ve doğal güzellikleri ile Slovenya'nın Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu bildiren Aslan, "Balkanların model ülkesi Slovenya ile güçlü siyasi ve stratejik ilişkilerimize ek olarak tüm alanlarda güçlü ve çeşitlendirilmiş ekonomik ilişkiler tesis etmek istiyoruz. Türk şirketleri Slovenya'nın ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapı projelerini hayata geçirebilecek kapasite ve güçtedir. Karşılıklı olarak turist haraketliliğini canlandırıp özellikle sağlık ve termal turizm konularındaki deneyimlerimizi paylaşabiliriz. İki ülke arasında bundan sonra gerçekleşecek ticari iş birliklerinde bağlantı noktası olmayı arzu etmekteyiz. 110 bin kişiyi istihdam eden EGİAD'ın bu iş birliklerinin gerçekleşmesinde elinden geleni yapacağını özellikle belirtmek isteriz" sözlerine yer verdi. Türk iş insanlarının özellikle bankacılık işlemleri konusunda Slovenya'da yaşadıkları problemleri dile getiren Aslan bu konuda ayrıca destek istedi.

Büyükelçi Seligo ise, Adriyatik Denizi üzerinde hızla gelişen Koper Limanına vurgu yaparak Koper Belediye Başkanı'nı İzmir'e getirme planından bahsetti. Toplantı sonunda Büyükelçi Seligo, EGİAD üyelerinin her türlü ticari talebi konusunda Büyükelçiliğin Ekonomik İlişkiler departmanının çalışacağını belirtti. - İZMİR

Mustafa Aslan, Slovenya, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 11:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! EGİAD-Slovenya işbirliği - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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