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Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförün son anlarını ailesi anlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförün son anlarını ailesi anlattı

22.02.2022 10:35
Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförün son anlarını ailesi anlattı

Son dakika haberler: İTALYA'ya giderken Korfu Adası yakınlarında yangın çıkan feribotta kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'ın (42) babası Sedat (71) ve annesi Hülya Çakır (70) ile ablası Yeşim Gür (48), gelecek iyi haberi bekliyor.

İTALYA'ya giderken Korfu Adası yakınlarında yangın çıkan feribotta kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'ın (42) babası Sedat (71) ve annesi Hülya Çakır (70) ile ablası Yeşim Gür (48), gelecek iyi haberi bekliyor. Eniştesi Davut Gür (52), endişeyle bekledikleri Çakır'ın İzmir'den aldığı taze balığı İspanya'ya götürdüğünü, Edirne üzerinden Yunanistan'a buradan da feribotla İtalya'ya geçmeyi planladığını anlattı.

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden ayrılan feribotta, Korfu Adası yakınlarında seyir halindeyken yangın çıktı. Sabaha karşı başlayan yangına müdahale edildi ve kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi. Feribotta 237'si yolcu, 51'i mürettebat ekibiyle 288 kişinin bulunduğu belirtildi. Çok sayıda Türk şoför feribottan kurtarıldı ancak TIR sürücüsü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı. Çakır'ın Aydın'ın Köşk ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde yaşayan babası Sedat Çakır, annesi Hülya Çakır, ablası Yeşim Gür ve eniştesi Davut Gür ise endişeli olduklarını ancak iyi haber beklediklerini söyledi. Davut Gür, 9 yıldır şoför olarak çalışan Mehmet Çakır'ın yurt dışına 1 yıldır taşımacılık yaptığını belirtti. Gür, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götüren Çakır'ın Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiğini oradan da feribotla İtalya'ya geçmeyi planladığını anlattı.

'TÜM KÖY İYİ HABER BEKLİYOR'Mehmet Çakır'ın telefonla konuştuğu arkadaşına feribota binmek üzere olduğunu söylediğini belirten Davut Gür, "Köyden çarşamba günü çıktı. Öncelikle şirketin Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki parkına gidip TIR'ın periyodik bakımlarını yaptırdı. TIR'a Urla ilçesinden taze balık yükleyerek yola çıktı. Feribota Yunanistan'dan bindi ve binmeden önce telefonda konuştuğu arkadaşını arayıp, 'İşlemleri yapıyorum. Feribota biniyorum sonra görüşürüz' dediğini öğrendik. Yangından 1,5 saat önce farklı bir firmada çalışan arkadaşıyla birlikte gemide yemek yedikten sonra TIR'a inmiş. O arkadaşı yangın çıktığında Çakır'ı bulmak için aramış ama ulaşamamış. Çok endişeliyiz. Tüm köy uyumadan ondan gelecek iyi bir haberi bekliyor. Biz de son görüştüğü kişilerle konuşup izini bulmaya çalışıyoruz. Olumlu ya da olumsuz konuyla ilgili haberimiz olsun istiyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförün son anlarını ailesi anlattı
Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförün son anlarını ailesi anlattı
Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförün son anlarını ailesi anlattı
Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförün son anlarını ailesi anlattı
Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförün son anlarını ailesi anlattı
Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförün son anlarını ailesi anlattı
Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförün son anlarını ailesi anlattı
Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförün son anlarını ailesi anlattı
Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförün son anlarını ailesi anlattı
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Mehmet Çakır, Yeşim Gür, Yangın, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförün son anlarını ailesi anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförün son anlarını ailesi anlattı - Son Dakika
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