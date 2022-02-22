Son dakika haberleri... Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförün son anlarını ailesi anlattı - Son Dakika

İTALYA'ya giderken Korfu Adası yakınlarında yangın çıkan feribotta kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'ın (42) babası Sedat (71) ve annesi Hülya Çakır (70) ile ablası Yeşim Gür (48), gelecek iyi haberi bekliyor. Eniştesi Davut Gür (52), endişeyle bekledikleri Çakır'ın İzmir'den aldığı taze balığı İspanya'ya götürdüğünü, Edirne üzerinden Yunanistan'a buradan da feribotla İtalya'ya geçmeyi planladığını anlattı.

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden ayrılan feribotta, Korfu Adası yakınlarında seyir halindeyken yangın çıktı. Sabaha karşı başlayan yangına müdahale edildi ve kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi. Feribotta 237'si yolcu, 51'i mürettebat ekibiyle 288 kişinin bulunduğu belirtildi. Çok sayıda Türk şoför feribottan kurtarıldı ancak TIR sürücüsü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı. Çakır'ın Aydın'ın Köşk ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde yaşayan babası Sedat Çakır, annesi Hülya Çakır, ablası Yeşim Gür ve eniştesi Davut Gür ise endişeli olduklarını ancak iyi haber beklediklerini söyledi. Davut Gür, 9 yıldır şoför olarak çalışan Mehmet Çakır'ın yurt dışına 1 yıldır taşımacılık yaptığını belirtti. Gür, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götüren Çakır'ın Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiğini oradan da feribotla İtalya'ya geçmeyi planladığını anlattı.