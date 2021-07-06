ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bir restoranın mutfak bölümünde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerindeki Mustafa Aksoy'a ait restoranda saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kapalı olan iş yerinin mutfak kısmından çıkan dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Mutfak bölümünden başlayan yangın yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Restoranda kullanılan malzemeler zarar görürken, polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.