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Son dakika haberleri! Gediz Nehrindeki toplu balık ölümleri korkuttu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Gediz Nehrindeki toplu balık ölümleri korkuttu

09.08.2021 18:51

Son dakika haberlerine göre Gediz Nehrindeki toplu balık ölümleri korkuttu Su seviyesinin düşmesiyle oksijenin azaldığı nehrin kenarları balık ölüleriyle doldu Gediz'deki balık ölümleri sonrası Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sudan numune alarak balık ölümlerini araştırmaya...

Gediz Nehrindeki toplu balık ölümleri korkuttu

Su seviyesinin düşmesiyle oksijenin azaldığı nehrin kenarları balık ölüleriyle doldu

Gediz'deki balık ölümleri sonrası Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sudan numune alarak balık ölümlerini araştırmaya başladı

Balıkların öldüğü Gediz Nehrinde tarımsal sulamaya devam üreticiler ise durumun kendilerini endişelendirdiğini belirtti

MANİSA - Bin bir çeşit ürünün yetiştirildiği bereketli Manisa Ovası'nı sulayan Gediz Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümleri korkuttu. Balık ölümleri sonrası harekete geçen kurumlar nehirden numuneler alırken tarımsal alanlarını Gediz'den sulayan üreticiler ise bu durumun kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Bereketli Manisa ovasını sulayan Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı. Yağcılar Mahallesi yakınlarında nehrin üstünde toplu balık ölülerini gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Nehirde inceleme yapan ve ölü balıklardan numune alan yetkililer ilk incelemelerde su seviyesinin düşmesi nedeniyle oksijen azlığından balıkların telef olduğunu ifade etti. Bölgede yaşayan halk nehirden kötü kokular yayıldığını belirterek biran önce balık ölümlerinin durdurulmasını istedi.

Murat Dağı'ndan doğan, Uşak ve Manisa'dan geçip Kemalpaşa Ovası'nda Nif Çayı'yla birleşerek İzmir'in Foça ilçesinden denize dökülen Gediz Nehri'nin temizlenmesi için çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar sürerken nehrin bazı bölümlerindeki kötü koku ve balık ölümleri de tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Nehrin Manisa Ovası'ndan geçen bölümünde toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı.

Su seviyesi düştü, oksijen azaldı

Yağcılar ve Muradiye mahallesi arasındaki kısımda suyun üstünde balık ölülerini gören vatandaşlar durumu Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirdi. Köylülerin şikayeti ile yetkililer balık ölümlerinin yaşandığı bölgeye gelerek inceleme yaptı, ölü balıklardan numune aldı. Suda oksijen seviyesinin düşmesi nedeniyle toplu balık ölümlerinin yaşandığı düşünülüyor. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de balık ölümlerinin yaşandığı alanı tarayarak nehre atık deşarjı yapılıp yapılmadığını kontrol etti. İlk incelemelerde herhangi bir atık deşarjı yapılmadığı ve su seviyesinin düşmesiyle birlikte oksijen azalması nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı tespit edildi.

Kötü koku yayılıyor

Bölgede yaşayan vatandaşlar da balık ölümlerini çok üzüldüklerini anlattı. Yağcılar Mahallesi Muhtarı Cevat Türkyılmaz, iki gün önce balık ölümlerini fark ettiklerini ve yetkililere haber verdiklerini söyledi. Dönem dönem ölümlerin yaşandığını dile getiren Türkyılmaz, "Balıklar ölmüş, suyun rengi değişmiş. Durum son derece kötü. Balıkların ölümü bizi çok üzdü. Geçmişte biz bu suda yüzüyorduk, balık tutuyorduk. Su pis olduğundan balıklar ölüyorlar. Bundan 20 yıl önce bu balıklar oltayla tutuluyordu. Etrafa kötü koku yayılıyor. Balık ölümlerinin nedenini yetkililer araştıracak. Buranın temizlenmesini ve balıkların berrak bir suda yaşamasını istiyoruz" dedi.

"Çok fazla ölü balık var"

Mahallede yaşayan İbrahim Çelebi ise nehrin çok kirli olduğunu belirterek, "Bazı senelerde bu oluyordu ama bu sene daha fazla oldu. Acınacak bir durum var. Balıkların bu hali bizde üzüntü yaratıyor. Çok fazla ölü balık var. Gediz'in bu durumun görünce çok üzülüyoruz, kokusu da çok kötü. Biz şikayette bulunduk, resmi kurumlardan gelen kişiler numune aldı, durumu kendileri de gördüler" diye konuştu. Ölü balıkların bulunduğu Gediz Nehri'nden tarlaların sulandığını dile getiren Çelebi, yaşanan soruna çare bulunmasını istedi.

Son dakika haberleri! Gediz Nehrindeki toplu balık ölümleri korkuttu
Son dakika haberleri! Gediz Nehrindeki toplu balık ölümleri korkuttu
Son dakika haberleri! Gediz Nehrindeki toplu balık ölümleri korkuttu
Son dakika haberleri! Gediz Nehrindeki toplu balık ölümleri korkuttu

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gediz Nehri, Manisa, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Gediz Nehrindeki toplu balık ölümleri korkuttu - Son Dakika


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