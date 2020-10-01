Son dakika haberleri | İspanya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle büyükşehirlere serbest dolaşım kısıtlaması geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri | İspanya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle büyükşehirlere serbest dolaşım kısıtlaması geldi

Son dakika gündem haberine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalardan dolayı başkent Madrid başta olmak üzere tüm büyükşehirlerde vatandaşlara serbest dolaşım kısıtlaması getirildi.

Son dakika haberleri | İspanya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle büyükşehirlere serbest dolaşım kısıtlaması geldi, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalardan dolayı başkent Madrid başta olmak üzere tüm büyükşehirlerde vatandaşlara serbest dolaşım kısıtlaması getirildi.

Sağlık Bakanlığı, Madrid, Katalonya, Endülüs, Galisya gibi bazı özerk yönetimlerin karşı çıkmasına rağmen nüfusu 100 binden fazla olan tüm büyükşehirlere 14 gün boyunca serbest dolaşım kısıtlaması ve ek önlemler getirdi.

İspanyol basınında "Karantinayı önleyecek son girişim" olarak gösterilen genelge Resmi Gazete'de yayımlanırken, önlemlerin 48 saat sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.

Kovid-19 vakalarının gelişimine bağlı olarak her hafta revize edilecek genelge gereği, Madrid'de son iki haftadır 1 milyon kişiyi etkileyecek şekilde uygulanan serbest dolaşım kısıtlaması cumartesiden itibaren bölgenin tamamındaki 6,5 milyon kişiyi kapsayacak.

Her 100 bin kişide 500'den fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği, ülke genelindeki 11 büyükşehirde çalışma, sağlık, okul veya yasal gerekçeler dışında vatandaşların serbest dolaşımları kısıtlanacak.

Ayrıca en fazla 6 kişinin toplanmasına izin verilmesi, ibadet yerlerinin en fazla 3'te 1 doluluk oranıyla hizmet vermesi, cenazelerde açık alanda 15, kapalı alanda ise 10 kişiye kadar sınır getirilmesi, dükkanların yüzde 50 doluluk oranına indirilip en geç saat 22.00'da kapatılması, restoran ve barların da aynı şekilde yüzde 50 kapasiteyle çalışıp en geç 23.00'da kapatılması gibi ek önlemler de uygulanacak.

Genelgeyle birlikte havaalanları ve tren istasyonlarındaki kontroller de artırılacak.

Şimdiye kadar yerel polislerin denetiminde olan yeni önlemlerin uygulanmasıyla ilgili kontrollere asker, jandarma ve ulusal polis de destek verecek.

Sağlık Bakanlığının aldığı kararları "Madrid ekonomisini çökertmeye çalışıyorlar." diye eleştiren Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso, önlemlerin Madrid'in tamamını kapsamasının iptali için mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

İspanya'da ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisine (PP) bağlı olan Ayuso, sol koalisyon hükümetini, salgına karşı mücadelede "siyasi çıkarlara göre hareket etmekle" suçladı.

İspanya'da son üç haftadır günlük vaka artışları 10 binin üzerinde seyrediyor.

İstatistiklere göre, eylül ayında ülke genelinde 306 bin 330 yeni vaka tespit edilirken, bunun bir önceki aya göre iki kat fazla olması dikkati çekiyor.

Günde yaklaşık 3 bin vaka ile ülke genelindeki yeni vakaların yaklaşık 3'te 1'inin çıktığı Madrid'de çalışma şartlarından yakınan hemşireler 7 Ekim'den itibaren süresiz greve gitme kararı aldı.

İspanya, Kovid-19 salgınının ilk çıktığı zamanlarda yüksek vaka ve ölüm sayılarından dolayı 14 Mart-21 Haziran tarihleri arasında olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Salgında ikinci dalganın önüne geçilememesi halinde gelecek aylarda bölgesel çapta OHAL kararı alınabileceği belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı, İspanya, Başkent, Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İspanya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle büyükşehirlere serbest dolaşım kısıtlaması geldi - Son Dakika

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