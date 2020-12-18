Son dakika haberleri | İsrail Savunma Bakanı Gantz: "İran'a karşı herhangi bir senaryoda (ABD ile) birlikte çalışacağız" - Son Dakika

Son dakika haberleri | İsrail Savunma Bakanı Gantz: "İran'a karşı herhangi bir senaryoda (ABD ile) birlikte çalışacağız"

18.12.2020 22:13
Son dakika haberleri | İsrail Savunma Bakanı Gantz:

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile yaptığı görüşmede, Tel Aviv'in İran'a karşı herhangi bir senaryoda ABD ile birlikte çalışacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile yaptığı görüşmede, Tel Aviv'in İran'a karşı herhangi bir senaryoda ABD ile birlikte çalışacağını söyledi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı'nın ofisinden yapılan açıklamada, Gantz'ın, bugün İsrail'e ulaşan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile bir araya geldiği belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin de hazır bulunduğu toplantıda, İran dosyası ve Orta Doğu'daki operasyonel durumdaki son değişiklikler ve sıkıntılar ele alındı.

Gantz, görüşmede "İran cephesine karşı herhangi bir senaryoda (ABD ile) birlikte çalışacağız. Orta Doğu'da istikrarı korumak için ortak tehditlerle mücadele konusunda müttefiklerimizle birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Tahran'a yönelik baskıların sürmesinin önemine vurgu yapan Gantz, "İsrail ordusunun İran'ın bölgedeki saldırganlığı ve nükleer silahlanmasıyla mücadelede bütün senaryolara hazır olduğunu" kaydetti.

Milley'e ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığı için teşekkür eden Gantz, iki ülke orduları arasında ortak iş birliğinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Gantz, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığının önemini vurgulayarak, bunun "korunması gereken bölgesel istikrarın önemli bir ayağı" olduğunu söyledi.

Netanyahu, video konferans yöntemiyle görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan biriyle temas ettiği için kendisini karantinaya alan Netanyahu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile evinden video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, İran saldırganlığı başta olmak üzere bölgesel tehditler ve iki ülke orduları arasındaki ortak iş birliği ele alındı.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi bu ayın başında İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade'nin suikastı nedeniyle misilleme yapılması beklentisiyle İsrail ve ABD orduları arasındaki koordinasyon düzeyini yükselttiğini yazmıştı.

Walla News gazetesinde 25 Kasım'da yayınlanan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi dolmadan önce İran'ın vurulması emri vereceğine ilişkin net bir istihbarat olmadığı, ancak İsrailli yetkililerin 20 Ocak'a kadar geçecek sürenin "hassas bir dönem" olduğunu dile getirdiği belirtilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Genelkurmay Başkanı, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İsrail Savunma Bakanı Gantz: 'İran'a karşı herhangi bir senaryoda (ABD ile) birlikte çalışacağız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF: Yayıncı kuruluş ödemelerin tamamını yerine getirmemiştir Kameraya çırılçıplak poz veren Berrak Tüzünataç, vücudundaki yazıların nedenini anlattı GS TV spikerleri Karagümrük'ün son dakikadaki golü sonrası yıkıldı Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 26 bin 410 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: İstanbul'da son bir hafta içinde pozitif vaka sayısı yüzde 20 azaldı Erikli Su firmasının kurucusu Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü
Sağlık Bakanı Koca, acil kullanım onayıyla ilgili asılsız iddialara yanıt verdi Sağlık Bakanı Koca, acil kullanım onayıyla ilgili asılsız iddialara yanıt verdi         
22:13
Bodrum için tehlike çanları çalıyor! Bodrum için tehlike çanları çalıyor! "Yaz sezonunda susuz kalabilir" uyarısı         
21:46
Kısıtlamada okey oynayan 7 kafadarı sosyal medya paylaşımları ele verdi Kısıtlamada okey oynayan 7 kafadarı sosyal medya paylaşımları ele verdi         
21:37
Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi! Sosyal medyada alay konusu oldu Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi! Sosyal medyada alay konusu oldu         
21:32
Fatih Terim kırmızı kart gördü, hakeme ağzına geleni söyledi Fatih Terim kırmızı kart gördü, hakeme ağzına geleni söyledi         
20:43
Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı         
20:20
Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı         
19:23
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir         
16:22
TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi         
15:47
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı         
07:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 22:22:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | İsrail Savunma Bakanı Gantz: "İran'a karşı herhangi bir senaryoda (ABD ile) birlikte çalışacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei