İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile yaptığı görüşmede, Tel Aviv'in İran'a karşı herhangi bir senaryoda ABD ile birlikte çalışacağını söyledi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı'nın ofisinden yapılan açıklamada, Gantz'ın, bugün İsrail'e ulaşan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile bir araya geldiği belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin de hazır bulunduğu toplantıda, İran dosyası ve Orta Doğu'daki operasyonel durumdaki son değişiklikler ve sıkıntılar ele alındı.

Gantz, görüşmede "İran cephesine karşı herhangi bir senaryoda (ABD ile) birlikte çalışacağız. Orta Doğu'da istikrarı korumak için ortak tehditlerle mücadele konusunda müttefiklerimizle birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Tahran'a yönelik baskıların sürmesinin önemine vurgu yapan Gantz, "İsrail ordusunun İran'ın bölgedeki saldırganlığı ve nükleer silahlanmasıyla mücadelede bütün senaryolara hazır olduğunu" kaydetti.

Milley'e ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığı için teşekkür eden Gantz, iki ülke orduları arasında ortak iş birliğinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Gantz, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığının önemini vurgulayarak, bunun "korunması gereken bölgesel istikrarın önemli bir ayağı" olduğunu söyledi.

Netanyahu, video konferans yöntemiyle görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan biriyle temas ettiği için kendisini karantinaya alan Netanyahu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile evinden video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, İran saldırganlığı başta olmak üzere bölgesel tehditler ve iki ülke orduları arasındaki ortak iş birliği ele alındı.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi bu ayın başında İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade'nin suikastı nedeniyle misilleme yapılması beklentisiyle İsrail ve ABD orduları arasındaki koordinasyon düzeyini yükselttiğini yazmıştı.

Walla News gazetesinde 25 Kasım'da yayınlanan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi dolmadan önce İran'ın vurulması emri vereceğine ilişkin net bir istihbarat olmadığı, ancak İsrailli yetkililerin 20 Ocak'a kadar geçecek sürenin "hassas bir dönem" olduğunu dile getirdiği belirtilmişti.