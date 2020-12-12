Son dakika haberi: İSTANBUL'DA KISITLAMA DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR - Son Dakika

Son dakika haberi: İSTANBUL'DA KISITLAMA DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR
12.12.2020 06:49
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA KISITLAMA DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken İstanbul'da polis denetimleri aralıksız sürüyor.
İSTANBUL'DA KISITLAMA DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken İstanbul'da polis denetimleri aralıksız sürüyor.
Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde alınan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00'da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul'da polis denetimleri de aralıksız devam etti. Sokağa çıkan vatandaşların evraklarının kontrol edildiği denetimlerde kurallara uymayanlara para cezası kesildi.
KONTROL NOKTASINDAN KAÇTI
İstanbul'da denetim yapılan noktalardan biri de Merter'de D100 Karayolu oldu. Bir otomobil sürücüsü, polis kontrol noktasından kaçtı. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
- İstanbul
Son Dakika Koronavirüs en çok hangi organlara zarar veriyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, tek tek saydı Bakan Varank'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri Meclis'i karıştırdı! CHP'liler protesto etti FIFA En İyiler Ödülleri'nin finalistleri açıklandı! İşte birbirleriyle yarışacak isimler Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti Çiçek hemşire, 20 gün içinde eşi, ağabeyi, anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti