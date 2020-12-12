Son dakika haberi: İSTANBUL'DA KISITLAMA DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR - Son Dakika

Son dakika haberi: İSTANBUL'DA KISITLAMA DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

12.12.2020 06:49
Son dakika haberi: İSTANBUL'DA KISITLAMA DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR, System.String[]

Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA KISITLAMA DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken İstanbul'da polis denetimleri aralıksız sürüyor.

İSTANBUL'DA KISITLAMA DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken İstanbul'da polis denetimleri aralıksız sürüyor.
Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde alınan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00'da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul'da polis denetimleri de aralıksız devam etti. Sokağa çıkan vatandaşların evraklarının kontrol edildiği denetimlerde kurallara uymayanlara para cezası kesildi.
KONTROL NOKTASINDAN KAÇTI
İstanbul'da denetim yapılan noktalardan biri de Merter'de D100 Karayolu oldu. Bir otomobil sürücüsü, polis kontrol noktasından kaçtı. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

- İstanbul
Son dakika haberi: İSTANBUL'DA KISITLAMA DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Son dakika haberi: İSTANBUL'DA KISITLAMA DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Son dakika haberi: İSTANBUL'DA KISITLAMA DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Son dakika haberi: İSTANBUL'DA KISITLAMA DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Son dakika haberi: İSTANBUL'DA KISITLAMA DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Son dakika haberi: İSTANBUL'DA KISITLAMA DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İstanbul, Otomobil, Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İSTANBUL'DA KISITLAMA DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR - Son Dakika


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