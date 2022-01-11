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Son dakika haberi! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Kuzey Makedonya'daki yayıncılarla görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Kuzey Makedonya'daki yayıncılarla görüştü

11.01.2022 18:55

Son dakika haberler... Kültür Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında yayıncılar ile bir araya geldi.

Kültür Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında yayıncılar ile bir araya geldi.

Öncesinde TRT'nin Üsküp temsilciliğini ziyaret eden Demircan, TRT Üsküp Temsilcisi Ömer Rahmi Serim'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TRT ve AA'ya ortak açıklamada bulunan Demircan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Sırbistan'ı kapsayan temasları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Balkan coğrafyasının Türk kültürü açısından çok kıymetli bir coğrafya olduğunu dile getiren Demircan, ortak kültürel değerler ve tarih, soydaşlar ve akraba toplulukların Balkanlarda çok yoğun bir şekilde var olduğunu söyledi.

Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Balkanlar'dan uzak kalma ihtimallerinin olmadığını vurgulayan Demircan, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Kültür ve Turizm Müşavirlikleri üzerinden de birçok aktivitelerinin bulunduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak özellikle sinema ve yayıncılarla alakalı Balkanlar'da Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'da bir dizi temaslar gerçekleştirdiklerini anımsatan Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz özellikle sinema üzerinden ortak yapımlar, ortak festivaller, karşılıklı etkileşimi ön plana çıkaracak ve bu bağları güçlendirecek bir zemini bulmak. Malumunuz Türkiye'de sinema sektörümüz çok güçlü. 152 ülkeye sinema ihracımız var. Dolayısıyla ait olduğumuz bu coğrafyalarda bu zemini pekiştirmek de bizim için çok kıymetli. Şu anda burada Kuzey Makedonya'da halihazırda özellikle bizim kültürümüzü, Türkçemizi buradaki dillere çeviren ve oradaki ortak mirası da Türkçeye çeviren, çevirmenler ve yayıncılarla bir araya geldik. Sonuçta kültürel etkileşim ne kadar fazla ve nitelikliyse aradaki bağlar da o kadar güçlü ve verimli demektir."

Yıl sonunda İstanbul'da düzenlenecek Balkan Film Festivali'nin hazırlıkları konusunda bilgilendirmelerde bulunan Demircan, geçmişte Türk dünyasına yönelik Korkut Ata Film Festivali yaptıklarını anımsattı.

Demircan, şunları kaydetti:

"O festival, evet sanki bir film veya festival, bir gösterim gibi duruyor ama arkasında zirvesiyle, buluşmalarıyla aslında kültürel bir buluşmaya da işaret ediyor. Benzer bir şeyi Balkanlar'da da bu senenin sonuna doğru planlıyoruz. Onun için bu ülkelerdeki partnerlerimizi bulup hedef insanları tanımak ve kimi davet edeceğimizi görüp ona göre pozisyon almak üzere bir dizi iletişim yapmak için buradayız. Bunları yapmadan da zaten nitelikli ve iyi bir iş çıkmıyor. Dolayısıyla hedefimiz kültür, sinemasız olmaz, zaten medyasız hiç olmaz, sizin aracılığınız da olmadan. Bu anlamda buradayız."

Bakan Yardımcısı Demircan daha sonra yayıncılar ile bir araya gelerek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Son dakika haberi! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Kuzey Makedonya'daki yayıncılarla görüştü
Son dakika haberi! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Kuzey Makedonya'daki yayıncılarla görüştü
Son dakika haberi! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Kuzey Makedonya'daki yayıncılarla görüştü

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Ahmet Misbah Demircan, Balkanlar, Makedonya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Kuzey Makedonya'daki yayıncılarla görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Kuzey Makedonya'daki yayıncılarla görüştü - Son Dakika
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